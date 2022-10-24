El mejor tapete de entrenamiento Nike disponible para comprar ahora

Guía de compra

Los tapetes de entrenamiento son esenciales para brindar tracción y aliviar la presión sobre las articulaciones, entre otras ventajas.

Última actualización: 24 de octubre de 2022
3 minutos de lectura
El mejor tapete de entrenamiento Nike disponible para comprar ahora

Las mismas características que distinguen al tapete Nike Mastery como el mejor tapete de yoga de Nike también lo hacen ideal para otros tipos de ejercicio. Este tapete proporciona tracción y alivia la presión sobre las articulaciones, entre otras ventajas.

A continuación te explicamos los motivos por los que el tapete Nike Mastery es la mejor opción para cualquier entrenamiento que tengas planeado.

Mayor amortiguación

El tapete Nike Mastery tiene 5 milímetros de amortiguación. Como este tapete solo pesa 1.5 kg, lo puedes transportar sin añadir mucho volumen a tu bolsa de entrenamiento. Además, gracias a sus 200 cm de largo, es más amplio que un tapete de yoga promedio.

Mayor tracción

El tapete Mastery está fabricado con goma natural y elastómero termoplástico (TPE), por lo que es lo suficientemente duradero como para soportar movimientos intensos. La superficie antideslizante incorporada ayuda a evitar que los pies y las manos resbalen mientras entrenas.

Además, el tapete utiliza una tecnología que mantiene la frescura al tacto, por lo que mantendrás la comodidad durante cada flexión, desplante de reversa o puente de glúteos.

Comprar el tapete Nike Mastery aquí

Texto: Greg Presto

Preguntas frecuentes

¿Qué grosor debe tener mi tapete de entrenamiento?

Los tapetes de entrenamiento varían desde los más finos (2 a 3 milímetros) hasta los más gruesos (6 milímetros o más). Para la mayoría de los entrenamientos, un tapete de grosor medio proporciona la combinación adecuada de amortiguación y superficie antideslizante para permitir que las articulaciones absorban el impacto y mantener los pies estables. El objetivo es que el grosor sea de 4 a 5 milímetros.

¿Cómo puedo cuidar mi tapete de entrenamiento para que sea duradero?

Después de cada entrenamiento, limpia el tapete con una toalla limpia. Si puedes, deja que el tapete se seque antes de enrollarlo. Esto evitará que quede húmedo o tenga mal olor. Limpia de vez en cuando el tapete con un jabón suave diluido en agua y mezclado en una botella de spray.

¿Cuál es la mejor manera de limpiar un tapete de entrenamiento?

Diluye unas gotas de un jabón suave para platos en agua. Coloca esta mezcla en una botella de spray y rocía el tapete. Pásale un paño limpio. Déjelo secar completamente antes de enrollarlo.

Publicado originalmente: 24 de octubre de 2022

Historias relacionadas

  • 9 beneficios del yoga caliente para un cuerpo y una mente más saludables

    Actividad

    Nueve beneficios del yoga caliente para tener un cuerpo y una mente saludables

  • Diez ideas de regalos Nike para gimnastas

    Guía de compra

    Diez ideas de regalos Nike para gimnastas

  • Los mejores regalos de Nike CrossFit

    Guía de compra

    Los mejores regalos de Nike para CrossFit que puedes comprar ahora

  • Cómo usar los bloques de yoga: 5 posturas que debes intentar

    Guía de compra

    Cómo usar bloques de yoga: cinco posturas que debes intentar

  • Los mejores regalos para meditación de Nike

    Guía de compra

    Los siete mejores regalos para meditación de Nike