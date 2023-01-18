Los mejores abrigos acolchados para mujer de Nike
Guía de compra
Abrígate con uno de estos abrigos multifuncionales para disfrutar actividades en temperaturas frías.
Los abrigos acolchados son imprescindibles para los días en que la temperatura amenaza con congelar tus planes.
Los abrigos acolchados de Nike cuentan con relleno y son suaves, y no te estorbarán para caminar. Estos abrigos están equipados para soportar diversas temperaturas. La variedad de diseños disponibles ofrece muchas opciones para todo tipo de actividades. Ya sea que vayas de caminata, o solo de tu auto a tu casa, echa un vistazo a los mejores abrigos acolchados para mujer de Nike.
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Los mejores abrigos acolchados con relleno de plumas
Desde estilos cuadrados y ajustes espaciosos hasta looks ligeros y personalizados, los abrigos acolchados con relleno de plumas para mujer de Nike ofrecen calidez sin peso adicional.
El relleno de plumas se combina con la tecnología Nike Therma-FIT: dos características clave que conservan el calor corporal. Además, son impermeables y resistentes al viento. Algunos diseños específicos de esta colección son lo suficientemente delgados para usarlos debajo de chamarras gruesas si crees que necesitarás otra capa.
Algunas otras características notables son los dobladillos elásticos interiores, los bolsillos con forro térmico de tejido Fleece y cierre (para calentar las manos y guardar objetos pequeños) y orificios para el pulgar para extender la cobertura.
Los mejores abrigos acolchados de relleno sintético
Muchos abrigos acolchados para mujer de Nike cuentan con termoplumas PrimaLoft: un relleno sintético resistente al agua que imita la calidez, la compresión y el grosor del relleno de plumas.
Estas chamarras cuentan con tecnología Therma-FIT y ofrecen un ajuste elegante mientras protegen contra las condiciones ambientales. Aumenta el factor de comodidad con opciones de tejido Fleece grueso supersuaves que ofrecen calidez sin pesarte. Además, todas las chamarras están hechas pensando en la sustentabilidad: cada chamarra acolchada está hecha con al menos un 50 por ciento de fibras de poliéster reciclado. Como características adicionales, están los bolsillos de fácil acceso y los gorros ajustables.
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Las mejores parkas acolchadas
Estas parkas estilo acolchado cuentan con relleno sintético o de plumas para ofrecer calidez desde el gorro hasta el dobladillo. Toma en cuenta que algunas parkas están equipadas con tecnología impermeable Nike Storm-FIT ADV, que usa microfibras de poliéster ultrafinas y un laminado de alta transpirabilidad para protegerte del viento, la lluvia y la nieve, al tiempo que ayuda a conservar el calor corporal. Los forros suaves hacen cómodos estos abrigos sin restringir demasiado el movimiento.
Además, ya sea que busques un ajuste espacioso o un look más a la medida, hay una prenda para cada quien. Los cierres bidireccionales, los bolsillos forrados de tejido Fleece y el interior elástico en el dobladillo son solo algunos extras.
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Los mejores abrigos acolchados para la nieve y la lluvia
Protégete del medio ambiente con estos abrigos acolchados para mujer que cuentan con tela y relleno resistentes al mal tiempo Nike Therma-FIT Repel. Con características multifuncionales, como cordones ajustables, puños de tejido Fleece, bolsillos con cierre y bandas elásticas en el dobladillo, estos abrigos y chamarras son básicos para las temperaturas húmedas (y frías).
Texto: Faith Brar