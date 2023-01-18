Los abrigos acolchados son imprescindibles para los días en que la temperatura amenaza con congelar tus planes.

Los abrigos acolchados de Nike cuentan con relleno y son suaves, y no te estorbarán para caminar. Estos abrigos están equipados para soportar diversas temperaturas. La variedad de diseños disponibles ofrece muchas opciones para todo tipo de actividades. Ya sea que vayas de caminata, o solo de tu auto a tu casa, echa un vistazo a los mejores abrigos acolchados para mujer de Nike.

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