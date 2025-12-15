Los mejores ejercicios y estiramientos para la movilidad de la cadera según los fisioterapeutas

Las caderas son las que impulsan casi todos tus movimientos: caminar, sentarte en el escritorio, correr cuesta arriba o realizar posturas de yoga. Como la cadera es una articulación esférica con gran amplitud de movimiento, mantener los músculos que la rodean fuertes y flexibles es clave para moverse con facilidad.

Cuando los flexores de la cadera, los glúteos, los isquiotibiales o los rotadores profundos se tensan, tu capacidad para realizar la rotación interna y externa, así como la extensión completa de la cadera, puede disminuir. Un rango limitado puede afectar el rendimiento, reducir la longitud de la zancada o aumentar el riesgo de lesiones, afirma André Williams, doctor en fisioterapia. Ya sea que te guste correr, estés comenzando con HIIT o simplemente quieras moverte con más agilidad, incorporar ejercicios de movilidad específicos en tu rutina puede mejorar notablemente la flexibilidad y la fuerza funcional.

Estos ejercicios de movilidad de cadera, avalados por expertos, ayudan a mejorar la extensión y rotación de la cadera, así como la estabilidad de todo el cuerpo. Incorpóralos a tu rutina de calentamiento dinámico o a tu entrenamiento de fuerza.