10 ejercicios con una pelota Bosu que mejoran cualquier entrenamiento

"Para continuar creciendo de una manera apropiada en fuerza y acondicionamiento, es importante incorporar entrenamientos de estabilización en tu plan de ejercicios", señala Drew Stauffacher, NASM-C.P.T. y director de Fitness Programming en 9Round Fitness.

Incluso si puedes hacer sentadillas con pesas sin problemas, Stauffacher recomienda comenzar con sentadillas de peso corporal en la pelota Bosu antes de agregar la parte de resistencia. "Esto cambia la forma en que el cuerpo puede hacer el movimiento y será un método de entrenamiento importante para ganar la fuerza adecuada para avanzar", explica.

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Un entrenamiento con pelota Bosu se puede usar para activar todo el cuerpo, ya sean los músculos de la parte inferior del cuerpo (cuádriceps, glúteos, pantorrillas e isquiotibiales), los músculos de la parte superior del cuerpo (espalda, pecho, hombros, tríceps y bíceps) o el core, afirma Akradi.

Lo mejor de todo es que también es un gran ejercicio mental. "La pelota Bosu se puede combinar con un entrenamiento cardiovascular o musculoesquelético”, agrega Stauffacher. "Pero el aspecto neurológico es lo que crea un entrenamiento completo y bien equilibrado".

El cuerpo crea nuevas vías neurológicas cuando introduces más entrenamiento de equilibrio a tu rutina de ejercicios. De hecho, las investigaciones han demostrado que el entrenamiento del equilibrio con equipos como la pelota Bosu puede ayudar a mejorar la memoria y la cognición espacial en adultos sanos.

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