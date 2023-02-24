Ejercicios recomendados por expertos para personas con hernias discales

Los expertos dicen que esto depende de distintos factores.

"La hernia discal se puede pensar en dos amplias categorías", comenta el Dr. Nicholas Anastasio, médico certificado por la junta del Mercy Medical Center. "Se producen herniaciones agudas del disco cuando se ejercen fuerzas en el disco de una magnitud tal como para causar una rotura abrupta, una hernia o un abultamiento del disco".

Un ejemplo común de fuerza que podría causar una hernia discal es sufrir un accidente automovilístico, explica Allison Brown, Ph.D., doctora en fisioterapia y profesora asistente de fisioterapia de la Escuela de Profesiones de la Salud de Rutgers. También se puede dar por levantar demasiado peso.

Otra categoría es una hernia de disco crónica, dice Anastasio, y esto generalmente está vinculado con el envejecimiento. "Las herniaciones de disco crónicas son generalmente un amplio abultamiento de todo el disco", explica. "Las herniaciones de disco agudas pueden ser más una protuberancia focal o, a veces, una extrusión del centro gelatinoso del material del disco".

Tu estilo de vida es un factor que también influye en esto, comenta Moises Googe, osteópata y jefe de cirugía de columna y manejo del dolor de Corewell Health West. "Si haces mucho trabajo manual o practicas deportes de alto impacto, es más probable que tengas un disco herniado", señala.