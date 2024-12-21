Ejercicios recomendados por especialistas para fortalecer la zona lumbar

A la hora de hacer ejercicio, una de las zonas principales que hay que ejercitar es la lumbar, que pertenece al tronco. Esta zona se considera un estabilizador del cuerpo, y los músculos que la componen dan fuerza a los abdominales.

Además, cuando no ejercitas la zona lumbar, esos músculos pueden empezar a perder fuerza, lo que puede provocar dolor lumbar. Aunque las alternativas de entrenamiento como el yoga, el barre y el pilates incluyen movimientos que fortalecen la zona lumbar, también hay otros ejercicios específicos centrados en fortalecer los músculos de esta zona que puedes hacer en casa o en el gimnasio.

Es importante fortalecer la zona lumbar para tener una base sólida a la hora de hacer ejercicio. Así nos lo explica Kacie Shively, doctora en Fisioterapia y fisióloga del ejercicio por el American College of Sports Medicine (ACSM). Además, añade que "cuanto más fortalezcas la zona lumbar, menos probabilidades tendrás de lastimarte al ejercitarla".