Los mejores ejercicios para tonificar los muslos internos

¿Estás fortaleciendo la parte interna de los muslos cuando entrenas las piernas? Los músculos internos del muslo, que consisten en gran medida en los abductores de la cadera, te ayudan a impulsarte en cada zancada, sentadilla, salto y movimiento de lado a lado. El entrenamiento de estos músculos aumenta la fuerza de la parte inferior del cuerpo, mejora el equilibrio y la coordinación y favorece un mejor movimiento en el deporte y en la vida cotidiana.

Los abductores no solo acercan las piernas hacia la línea media, afirma Waz Ashayer, entrenador personal certificado por la NASM y Superentrenador de BODi. "También desempeñan un papel clave en actividades como correr, cambiar de dirección, agilidad e incluso equilibrio al hacer cualquier movimiento con una sola pierna".

Los siguientes ejercicios de fortalecimiento de la parte interna de los muslos se enfocan en los abductores, al usar solo el peso de tu cuerpo o una ligera resistencia. Están diseñados para adaptarse a tu rutina diaria de piernas o cuando quieras hacer un entrenamiento rápido al mediodía en casa.