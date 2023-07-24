5 ejercicios para mejorar la postura, según los expertos

Los expertos coinciden en que una buena postura es crucial para la salud de la espalda. Si bien recordar que debes sentarte recto y no encorvarte a lo largo del día es un buen punto de partida, también hay muchos ejercicios que pueden ayudar a mejorar la postura y todas las personas pueden beneficiarse al hacerlos.

"Nuestros tejidos y músculos se adaptan a las posturas a las que los sometemos", indicó Darren Tomasso, Trainer de Nike Well Collective, entrenador de running certificado por el USATF y la NASM-PES. "Si pasamos la mayor parte del día sentados frente a una computadora, el cuerpo empieza a adaptarse a esa posición: los hombros adelantados y encogidos, la cabeza hacia delante, la pelvis rotada, [y] la columna vertebral comprimida".

Agregó que los cambios en la postura física pueden causar un desequilibrio muscular. Esto puede provocar debilidad en los grupos musculares, lo que resulta en una amplitud de movimiento limitada e incluso puede causar dolor o molestias al realizar actividades cotidianas y entrenamientos.

Por estas razones, te recomendamos integrar a tu rutina estos ejercicios para mejorar la postura, cada uno de ellos se enfoca en diferentes zonas del cuerpo, así que asegúrate de hacerlos todos si puedes.