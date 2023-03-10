Por qué deberías añadir el ejercicio del bird dog a tu rutina de entrenamiento según los entrenadores

Cuando se trata de ejercicios que ponen a prueba los músculos del torso, el ejercicio de extensiones en cuadrúpedo ofrece muchos beneficios por la estabilidad que requiere el movimiento, lo que activa los músculos del tronco.

"Se trata de un ejercicio de estabilidad para el torso muy sencillo pero eficaz", comentó Bill Kelley, doctor en fisioterapia, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y fisioterapeuta. "El movimiento de extensiones en cuadrúpedo hace trabajar muchos músculos, incluidos los tendones de la corva y los glúteos, los abdominales y los oblicuos, los extensores de la columna vertebral, los dorsales y la musculatura posterior del hombro. En conjunto, crean la fuerza funcional del torso, que tiene un papel fundamental en muchas situaciones, como en el deporte y en la vida diaria".

"Básicamente, el cuerpo debe parecerse a un perro de caza que señala a un pájaro en la maleza", comentó, Rocky Snyder, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y autor de la guía de entrenamiento de fuerza "Return to Center".

Las extensiones en cuadrúpedo pueden realizarse en un flow con cierto número de repeticiones de cada lado o pueden permanecer suspendidas durante un período de tiempo prolongado en cada lado, similar a mantener la postura de la plancha, como una forma de poner a prueba los músculos del torso.