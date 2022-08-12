Relajado pero mejorado
Diseñado por: Sabrina Ionescu
Conocida por su intensidad y competitividad en la cancha, Sabrina Ionescu es muy disciplinada e implacable. Sin embargo, el estilo personal de la estrella de la WNBA revela el lado más suave y relajado de Sabrina, quien vive tranquilamente y no teme lucir sus joggers para mostrar su estilo.
Para Sabrina, la comodidad es clave. Describe su estilo diario como casual y sin complicaciones, con prendas básicas como playeras blancas que se pueden usar en diferentes ocasiones. ¿Y el calzado? "El Air Max es mi favorito. Puedes usarlo con cualquier cosa, literalmente".
"Todavía uso mi conjunto deportivo de viaje Nike de Oregón. Tiene un valor sentimental".
Sabrina Ionescu
Sabrina se siente más segura de sí misma cuando combina sus pants de entrenamiento más cómodos con algo más ajustado y estructurado, para así lograr la máxima mezcla de comodidad y estilo.
Para mejorar su look, combina telas con diferentes texturas. Su opción para dar elegancia instantánea: una chamarra bomber en negro.
Cuando se trata de color, Sabrina prefiere los neutros y escoge tonos más apagados con prendas básicas en blanco y negro. "No soy de colores brillantes. Me gustan los tonos pastel sutiles. Sinceramente, el rosa claro es mi favorito".
¿Qué prenda no soporta? "Solo los jeans", responde. "No son tan cómodos. Prefiero usar joggers. Esa es la verdadera mentalidad de un atleta", bromea.
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