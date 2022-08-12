Diseñado por: Sabrina Ionescu

Cuando se trata de color, Sabrina prefiere los neutros y escoge tonos más apagados con prendas básicas en blanco y negro. "No soy de colores brillantes. Me gustan los tonos pastel sutiles. Sinceramente, el rosa claro es mi favorito".

¿Qué prenda no soporta? "Solo los jeans", responde. "No son tan cómodos. Prefiero usar joggers. Esa es la verdadera mentalidad de un atleta", bromea.

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