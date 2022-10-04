Podcast Trained: aprovecha tu impulso con Derrick Henry

Asesoramiento

No lo llaman "King Henry" en vano. Este corredor de la NFL comparte lo que lo mantiene motivado para seguir mejorando.

Última actualización: 4 de octubre de 2022
2 minutos de lectura
Derrick Henry comparte su motivación para mantener su condición física

Trained es nuestro podcast especial, dedicado a divulgar los últimos avances en materia de la condición física holística e integral.

A Derrick Henry le encanta entrenar, y no solo porque se dirige a su séptima temporada en la NFL. El gimnasio es donde encuentra su inspiración, pasión y orgullo. En este episodio, él y la presentadora Jaclyn Byrer hablan de sus aspectos favoritos de la condición física. El corredor del Tennessee Titans también comparte cómo su familia lo ha motivado durante sus altibajos, cómo logró el éxito a pesar de las personas que decían que no lo haría y cómo todos nosotros podemos superar las dudas y alcanzar nuestras metas, ya sea de correr medio maratón o probar una nueva clase de condición física.

"Cada vez que quieras hacer algo a lo largo de tu camino o de esta vida que sientas que te atrae, ve a perseguirlo y hazlo; hazlo con un esfuerzo implacable todos los días".

Derrick Henry
Atleta de Nike y corredor del Tennessee Titans

Escuchar ahora

¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.

Publicado originalmente: 13 de octubre de 2022

Historias relacionadas

  • Cómo crear y romper hábitos con James Clear

    Asesoramiento

    Podcast Trained: Desarrolla hábitos atómicos con James Clear

  • La socióloga Sabrina Strings nos habla sobre los estándares corporales irreales

    Asesoramiento

    Podcast Trained: Repensar la imagen corporal con Sabrina Strings

  • La periodista Anna Kessel sobre las mujeres en los deportes y el fitness

    Asesoramiento

    Podcast Trained: Posicionar a las mujeres en los deportes con Anna Kessel

  • Monica Garrison, fundadora de Black Girls Do Bike, nos habla de los beneficios del ciclismo

    Asesoramiento

    Podcast Trained: accede al bienestar con Monica Garrison

  • El ejercicio durante y después del embarazo, según la Dra. Laurel Proulx

    Asesoramiento

    Podcast Trained: condición física prenatal con la Dra. Laurel Proulx