Cómo saber si usar guantes de golf es lo ideal para mí

Los guantes de golf ayudan a crear más fricción entre la mano y el palo, lo que permite un mejor control del palo sin necesidad de apretar demasiado las manos ni los antebrazos. Cuando agarras mejor el palo con el brazo adelantado, que es el izquierdo en las personas diestras y el derecho en las zurdas, utilizas más este brazo que el otro para mover el palo durante el swing. Este tipo de swing en el que se involucra más el brazo adelantado es probablemente una de las técnicas que hacen que los swings de cualquier golfista profesional estén en un nivel superior, de acuerdo con la evaluación de una investigación sobre lesiones de golf de la revista Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.

Y tirar del palo con el brazo adelantado (utilizando el agarre mejorado) puede dar lugar a algo más que un mejor golpe de la pelota, también puede generar menos lesiones en el codo, según los científicos de la misma revisión de la revista. Las lesiones por tensión en el codo, a menudo causadas por agarrar el palo con demasiada fuerza, son de las más comunes entre los golfistas aficionados.