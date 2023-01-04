Podcast Trained: Desarrolla hábitos atómicos con James Clear

Asesoramiento

Tus hábitos se convierten en tu identidad. Desarrolla los que deseas y deshazte de los que no con el consejo del autor exitoso James Clear.

Última actualización: 4 de enero de 2023
2 minutos de lectura
Cómo crear y romper hábitos con James Clear

Trained es un podcast que explora la vanguardia del fitness holístico.

Con tres años en la lista de los más vendidos del New York Times, Atomic Habits de James Clear creó un hábito de éxito. En este episodio, el autor y empresario que ha inspirado a millones de lectores a mejorar su conducta de salud, se une a la anfitriona Jaclyn Byrer y lo simplifica: nuestros hábitos reflejan quiénes somos. Con sus metáforas útiles y sus técnicas de actitud directa y sustentable inspiradas en los grandes de la psicología, todos podemos crear hábitos que nos harán brillar.

"Creo que la verdadera razón por la cuál nuestros hábitos importan, es porque muestran cómo representas una identidad particular. Así que cada acción que realizas es un voto por el tipo de persona que quieres ser".

James Clear
Empresario y autor exitoso de Atomic Habits

Escuchar ahora

¿Tienes alguna pregunta sobre actitud, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Jaclyn verá qué puede hacer.

Publicado originalmente: 5 de enero de 2023

Historias relacionadas

  • La socióloga Sabrina Strings nos habla sobre los estándares corporales irreales

    Asesoramiento

    Podcast Trained: Repensar la imagen corporal con Sabrina Strings

  • La periodista Anna Kessel sobre las mujeres en los deportes y el fitness

    Asesoramiento

    Podcast Trained: Posicionar a las mujeres en los deportes con Anna Kessel

  • Monica Garrison, fundadora de Black Girls Do Bike, nos habla de los beneficios del ciclismo

    Asesoramiento

    Podcast Trained: accede al bienestar con Monica Garrison

  • El ejercicio durante y después del embarazo, según la Dra. Laurel Proulx

    Asesoramiento

    Podcast Trained: condición física prenatal con la Dra. Laurel Proulx

  • Derrick Henry comparte su motivación para mantener su condición física

    Asesoramiento

    Podcast Trained: aprovecha tu impulso con Derrick Henry