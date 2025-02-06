6 consejos de Nike de atuendos cómodos para atletas

6 consejos de Nike sobre atuendos cómodos para atletas
Guía de compra
Personalizada para ofrecer comodidad para todo el día, la colección 24.7 de Nike ofrece versatilidad para los estilos de vida activos.
La ropa deportiva cómoda te evita tener que elegir entre el alto rendimiento y un estilo cotidiano. Es ideal para atletas que llevan una vida activa. La colección 24.7 de Nike ofrece una exclusiva gama de prendas básicas discretas y de calidad. Las prendas están confeccionadas con telas innovadoras y cómodas, como ImpossiblySoft, una tela suave y tersa de doble punto, y PerfectStretch, un material flexible y personalizado que se mueve contigo.
El guardarropa inteligente, cómodo e ideal se compone de seis prendas básicas que puedes combinar para crear atuendos cómodos y elegantes para tu vida activa.
Una vez que tengas lo que necesitas de la colección 24.7 de Nike, sigue estos seis consejos básicos para diseñar atuendos cómodos y elegantes para tu estilo de vida activo.
1. Toma en cuenta la paleta de colores y las proporciones
Mejora tu atuendo jugando con el color y el ajuste. Los colores neutros y versátiles de la colección 24.7 de Nike, desde el tostado hasta el carbón, marcan la pauta para tener un look refinado. Comienza con la sudadera de medio cierre ImpossiblySoft en un color neutro e intenso y combínala con los pantalones chinos PerfectStretch para obtener un estilo equilibrado y tonal. Hazlo más interesante jugando con las proporciones: como las partes de arriba slim con pants de pierna ancha o partes de arriba oversized con joggers personalizados.
Completa el look con unos tenis de corte high, calcetines altos y una bolsa bandolera. Para darle más sofisticación, compleméntalo con una chamarra o un chaleco estructurados.
2. Confía en la versatilidad
Cuando se trata de crear un guardarropa flexible, debes usar prendas que trabajen tan duro como tú. Los básicos de la colección 24.7 de Nike, como los pants de pierna ancha PerfectStretch y los joggers ImpossiblySoft, pasan fácilmente de las mañanas activas a las noches casuales. Las distintas prendas pueden usarse para diferentes propósitos: una playera de botones personalizada añade sofisticación y una sudadera con gorro ligera ofrece funcionalidad. La combinación de diferentes telas y estilos crea atuendos que se usan fácilmente para hacer mandados, entrenar y asistir a reuniones casuales. Los tenis tonales o una bolsa bandolera deportiva unen el atuendo y mantienen la elegancia.
3. Combinaciones ganadoras
Un conjunto que hace juego es un atuendo base predilecto de los atletas cuando trabajan desde casa, viajan o salen a la calle. La sudadera de cuello redondo ImpossiblySoft con joggers que hacen juego de la colección 24.7 facilitan aún más las cosas, crean un look monocromático elegante con un atractivo encantadoramente relajado y combinado. Resalta esta combinación de ropa deportiva con calzado tonal, una gorra de béisbol clásica y lentes de sol rectangulares.
4. Añade una capa personalizada
Los leggings negros o joggers cómodos son un básico atemporal del guardarropa para entrenar y disfrutar de un look clásico. Al combinarlos con la sudadera de medio cierre ImpossiblySoft para hombre o la playera de tejido Woven PerfectStretch para mujer de la colección 24.7 de Nike, su atractivo aumenta al instante. Una chamarra con estructura es otra manera elegante de preparar tu atuendo para cualquier salida, especialmente si incluye unos bonitos leggings capri y una playera cropped ajustada. Completa el look con unos tenis elegantes de perfil bajo y una bolsa de nylon para tener un estilo urbano antidesgaste. Esta combinación es perfecta para hacer mandados rápidos o tener reuniones casuales que requieren un toque de refinamiento.
5. Escoge estilos de pierna ancha
Los pants de pierna ancha vuelven a ser el centro de atención y los PerfectStretch de la colección 24.7 ofrecen una versión refinada de esta tendencia. Sí, estos pants son ropa deportiva predilecta. Unos pants de pierna ancha añaden un matiz nostálgico al estilo del atuendo. Para un look más audaz, combínalos con una camiseta de tirantes o playera estampada para crear contraste, y compleméntalo con unos tenis de herencia y una cangurera deportiva. Este atuendo equilibra perfectamente la comodidad relajada y el estilo refinado, es ideal para las salidas casuales.
6. Cambia de tenis
Una de las formas más sencillas de pasar de la ropa de entrenamiento a la comodidad cotidiana es con un cambio rápido de tenis. Cambia los tenis de alto rendimiento por unos robustos de gamuza para mejorar la estética en general. Completa el look con elementos utilitarios adicionales como un rompevientos oversized y una bolsa tote.
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