Wang Qing es la bailarina de break dance con movimientos de cuento de hadas

Wang Qing ahora es un modelo a seguir para otras bailarinas de break dance chinas, muchas de las que la contactarán para pedir su consejo. ¿El más importante? Bailar para expresarte. "Me gusta pensar en el break dance como una forma de crear arte a partir de la expresión cotidiana", afirma. Se define a sí misma como una "académica tranquila y trabajadora" y dice que el break dance la ayuda a mostrar su dinámico mundo interior. "Ahora que lo pienso, tal vez no era tan introvertida de niña, simplemente lo parecía y el break dance me dio una manera de expresar mi verdadero ser", afirma.



En 2019 a Wang Qing la invitaron a unirse al grupo líder en break dance, Green Panda, y ha ganado 10 batallas hasta ahora en el tiempo que lleva con ellos. Y mientras se establece como una de las mejores bailarinas de break dance en China, con esperanzas de representar a su país en las Olimpiadas, su baile finalmente ocurre como ella quiere. "Hay una gran línea en El libro del Tao que dice 'El agua es fluida, blanda y flexible. Pero el agua desgastará la roca, que es rígida y no puede ceder'", comenta. "Básicamente, solo porque algo es suave, no significa que es débil o inferior. Es un estado especial que puede resistir y superar muchos obstáculos y esta estrategia ha ayudado a muchas bailarinas de break dance a ganar".