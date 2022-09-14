Wang Qing es la bailarina de break dance con movimientos de cuento de hadas

Conoce a la bailarina de break dance con movimientos de cuento de hadas
Atletas*
Descubre cómo una de las mejores bailarinas de break dance en China fusiona sus estudios con su expresión artística.
Wang Qing en los estudios de Green Panda en Beijing.
Wang Qing despierta cada mañana lista para bailar. Todo lo que tiene que hacer es doblar su colchón, ponerlo a un lado para dejar una pista de baile rosa fucsia vacía y un espejo de pared de largo completo. Pone la música y su cuarto es ahora un estudio de baile.
En el mundo del break dance Wang Qing es una potencia y una anomalía. Es una bailarina de break dance de diez. No solo es una de las bailarinas de break dance mejor clasificada en China, también es una estudiante de tiempo completo que trabaja para recibir su doctorado en folclore chino. Aprovecha ese conocimiento al incorporar tanto la fantasía como la narración en sus movimientos de baile.
"Me atrajo el estudio del folclore porque de joven me encantaba leer cuentos de hadas", afirma. "Al escuchar a las historias de otras personas podemos comprender mejor cómo se sienten y perciben el mundo y su entorno".
En el escenario la narración coreografiada de Wang Qing es fascinante con un principio, desarrollo y final claros. Ha realizado rutinas como Zixia, un hada de una leyenda china del siglo XVI. También suele incluir estilos antiguos de artes marciales en sus movimientos. "Hay algo especial en las mujeres que realizan giros o movimientos de poder o adoptan una pose de dragón o serpiente", comenta. "Es realmente significativo cuando hay una heroína en las películas de kung-fu".
"Hay algo especial en las mujeres que realizan giros o movimientos de poder o adoptan una pose de dragón o serpiente".
Muy pocos bailarines de break dance en China son mujeres y como una minoría en un deporte fuertemente dominado por hombres destila elegancia. El break dance está listo para hacer su debut Olímpico en 2024 y espera que su estilo único la pondrá en las eliminatorias. Este tipo de arte, suele ser muy anclado, con las rodillas dobladas, un torso fuerte y un rebote poderoso. Pero cuando Wang Qing se mueve es como si estuviera flotando, hay ligereza en su movimiento. "[Los bailarines de break dance] tienden a bailar de formas feroces como la de un león o tigre", comenta. "Sí, puedes imitarlos, pero también puedes crear tus propias formas femeninas como las de un conejo o gato".
"Entreno como una atleta para expresarme como artista"
El éxito de Wang Qing no sucedió de la noche a la mañana. Inicialmente le atrajo el baile como una forma de entrenarse, le llevó una década completa para encontrar su propio ritmo y enamorarse completamente del deporte. "Me sentía un poco cansada de bailar y me di cuenta de que todos los movimientos que estaba haciendo en mis videos imitaban los movimientos de los chicos bailarines de break dance", dice. "Mis transiciones de top rock y down rock todas las tomé de otros artistas. No estaba creando nada original y al verme podías adivinar el siguiente movimiento que haría".
También ha desarrollado su propio look distintivo dejando su cabello largo suelto, literal y metafóricamente". La clave reside en desarrollar tu propio estilo, no en dominar un movimiento en particular que alguien más ha hecho", afirma. Para Wang Qing ese tipo de creatividad no se puede desarrollar sin hacer el trabajo físico. "Entreno como una atleta para expresarme como artista".
"El break dance me dio una manera de expresar mi verdadero ser".
Wang Qing ahora es un modelo a seguir para otras bailarinas de break dance chinas, muchas de las que la contactarán para pedir su consejo. ¿El más importante? Bailar para expresarte. "Me gusta pensar en el break dance como una forma de crear arte a partir de la expresión cotidiana", afirma. Se define a sí misma como una "académica tranquila y trabajadora" y dice que el break dance la ayuda a mostrar su dinámico mundo interior. "Ahora que lo pienso, tal vez no era tan introvertida de niña, simplemente lo parecía y el break dance me dio una manera de expresar mi verdadero ser", afirma.
En 2019 a Wang Qing la invitaron a unirse al grupo líder en break dance, Green Panda, y ha ganado 10 batallas hasta ahora en el tiempo que lleva con ellos. Y mientras se establece como una de las mejores bailarinas de break dance en China, con esperanzas de representar a su país en las Olimpiadas, su baile finalmente ocurre como ella quiere. "Hay una gran línea en El libro del Tao que dice 'El agua es fluida, blanda y flexible. Pero el agua desgastará la roca, que es rígida y no puede ceder'", comenta. "Básicamente, solo porque algo es suave, no significa que es débil o inferior. Es un estado especial que puede resistir y superar muchos obstáculos y esta estrategia ha ayudado a muchas bailarinas de break dance a ganar".
Video: KC
Fotografía: Yuyang Liu
Texto: Clarissa Wei
Fecha de publicación: julio de 2021