La familia Kinjaz está integrada por ninjas en movimiento

El nombre del grupo combina lo que más les importa. "Kin significa familia, pero también es la raíz [griega] de la palabra movimiento, como en 'kinetic' (cinética en inglés). Entonces, lo unimos como 'familia de ninjas en movimiento' y creamos Kinjaz", explica Mike.



"Nuestro objetivo común es cultivar el 'kin a toda costa' para apoyarnos mutuamente, mejorar y así poder alcanzar nuestro mayor potencial", dice Anthony Lee.



Ese sentido de propósito unificador es especialmente importante porque, dentro de su marca, cuentan con muchas facetas de emprendimientos diferentes: tienen una línea de ropa, una rama dedicada a la producción de eventos en vivo, incluso una compañía de fideos. Pero el ritmo constante que los mantiene unidos es el baile.



"Lo que me parece estimulante es que, cuando estamos totalmente estresados, podemos acceder a un espacio y hacernos tiempo para una sesión de baile, escuchar buena música y disfrutar", dice Vinh Nguyen. "Eso nos centra y nos recuerda por qué lo hacemos: por cada uno y por el amor al baile".