La familia Kinjaz está integrada por ninjas en movimiento

"Somos una familia de ninjas en movimiento"
Atletas*
Entérate cómo este equipo de baile se mantiene unido al priorizar el "kin a toda costa".
El cofundador de Kinjaz, Mike Song, y su equipo en el centro de Los Ángeles.
Siempre que los Kinjaz se reúnen, comparten una señal sutil de su conexión como un grupo de baile y amigos de toda la vida. Es una seña distintiva hecha con la mano: dos dedos unidos como uno que señalan en la misma dirección, hacia arriba. En el caso de muchos de los miembros fundadores del grupo, también revela un tatuaje compartido en un dedo, el símbolo del kin. "Representa la idea de movernos como una unidad hacia un mismo objetivo", explica Mike Song.
Los cofundadores, sentados en el piso de un estudio de ensayo en el centro de Los Ángeles, realizan un recorrido natural, casi coreográfico, que va de acá para allá mientras recuerdan los pasos que dieron juntos a lo largo de los años. El grupo, fundado en 2010, rápidamente se forjó una reputación en la televisión nacional por sus rutinas precisas. "Empezó como algo por diversión, encuentros en comidas y presentaciones ante pequeñas comunidades", cuenta Mike. "Ahora se convirtió en una marca global".
"Nuestro objetivo común es cultivar el kin a toda costa".
El nombre del grupo combina lo que más les importa. "Kin significa familia, pero también es la raíz [griega] de la palabra movimiento, como en 'kinetic' (cinética en inglés). Entonces, lo unimos como 'familia de ninjas en movimiento' y creamos Kinjaz", explica Mike.
"Nuestro objetivo común es cultivar el 'kin a toda costa' para apoyarnos mutuamente, mejorar y así poder alcanzar nuestro mayor potencial", dice Anthony Lee.
Ese sentido de propósito unificador es especialmente importante porque, dentro de su marca, cuentan con muchas facetas de emprendimientos diferentes: tienen una línea de ropa, una rama dedicada a la producción de eventos en vivo, incluso una compañía de fideos. Pero el ritmo constante que los mantiene unidos es el baile.
"Lo que me parece estimulante es que, cuando estamos totalmente estresados, podemos acceder a un espacio y hacernos tiempo para una sesión de baile, escuchar buena música y disfrutar", dice Vinh Nguyen. "Eso nos centra y nos recuerda por qué lo hacemos: por cada uno y por el amor al baile".
"El baile trasciende barreras... une a las personas".
Gracias al alcance en constante crecimiento que tienen con su público en línea y a los espectáculos en auditorios, el grupo encuentra formas de incorporar la narrativa que conecta con su audiencia y los alienta a moverse. "El baile trasciende barreras, ya sean de normas de género, orientación sexual, nacionalidad, contexto étnico o idioma", dice Anthony. "El baile une a las personas".
"El baile es uno de los deportes más antiguos de todos los tiempos; todas las personas sienten una conexión universal con bailar", dice Ben Chung. "Si un bebé oye música, comenzará a moverse hacia arriba y hacia abajo. Extrapolemos esto al hecho de que el break dance será un deporte en las Olimpíadas por primera vez en 2024... Es un espectro sumamente amplio".
"Además es el deporte más accesible", dice Addy Chan. "A diferencia de otros deportes en los que quizás necesites muchos recursos, dinero para equipos, o una cancha o alberca, el baile está abierto a todos".
Y a cualquier tipo de cuerpo. "En muchos deportes, debes tener un cierto tipo corporal", dice Mike. "Lo singular del baile es que, sea cual sea el cuerpo con el que hayas nacido, este será tu herramienta. Quizás la delgadez no funcione para otros deportes, pero cuando empiezas a bailar, te das cuenta de las ventajas: 'Soy maleable como un fideo, podría trabajar con esto'. O en el caso de alguien que se cohíba por tener piernas largas, puede llegar a darse cuenta: 'Me dan un gran equilibrio' y entonces comenzar a aprovecharlo".
Con tantas cosas en las que están trabajando, ¿cuál es el siguiente movimiento de los Kinjaz? Durante los últimos tres años estuvieron trabajando "en las sombras" en un proyecto secreto con Nike que se lanzará pronto.
Video: Aimee Hoffman
Fotografía: Thalia Gochez
Texto: Dan Rookwood
Fecha de publicación: julio de 2021