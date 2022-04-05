Confeccionar Nike Air con reciclaje interno

¿De qué está hecha la amortiguación Air? Se elabora a partir de dos componentes principales, y el primero es el poliuretano termoplástico (TPU), un tipo de plástico muy apreciado por su resistencia e idoneidad para el reciclaje.



"Aunque el TPU no puede reciclarse de forma infinita, logramos reutilizarlo constantemente en nuestro proceso", afirma Makely Lyon, gerente del programa de sustentabilidad. Gracias a décadas de práctica, hemos depurado nuestro proceso para reciclar y reutilizar una gran cantidad de elementos que, de otra forma, se desecharían.



Ese TPU se convierte en la carcasa de la unidad Air que luego se rellena con el segundo ingrediente principal: el gas. Puede sonar extraño, pero ¿sabías que el aire que todos respiramos es una mezcla de gases? Pues bien, Nike Air también contiene gas. Antiguamente se utilizaba uno llamado hexafluoruro de azufre (SF6) que no era bueno para el planeta.