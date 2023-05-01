Cómo tomar las medidas de la talla de los pants para mujer Nike

Algunos estilos de pants para mujer Nike están disponibles en tallas cortas y largas, por lo que la longitud de la prenda, de la costura en la parte superior interna de la pierna al dobladillo (conocida como la entrepierna) es más corta o más larga que la longitud estándar.

Aquí te decimos cómo saber si unos pants cortos o largos son los ideales para ti:

Partes de abajo cortas: están diseñadas para personas de 1.63 m de altura o menos. La entrepierna tiene 5 cm menos de longitud y 1 cm menos en el tiro que la longitud estándar de los pants para mujer Nike.

están diseñadas para personas de 1.63 m de altura o menos. La entrepierna tiene 5 cm menos de longitud y 1 cm menos en el tiro que la longitud estándar de los pants para mujer Nike. Partes de abajo largas: están diseñadas para mujeres de entre 1.73 y 1.83 m de altura. La entrepierna tiene 5 cm más de longitud y 1.5 cm más en el tiro que la longitud estándar de los pants para mujer Nike.

Sin embargo, es importante saber que algunos estilos varían según las medidas de la entrepierna. Asegúrate de revisar las páginas de cada producto antes de comprar.

Consejo: si no hay tallas cortas disponibles en los tipos de leggings de largo completo que quieras comprar, puedes optar por las de largo 7/8 que estén disponibles.

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