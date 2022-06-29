Cómo motivarte para entrenar

Es sábado y estás sentado en el sofá mirando la televisión. Sabes que deberías entrenar, te sientes estupendamente después de hacerlo y tu avance es impresionante; pero a veces es difícil moverte. ¿Qué pasa?



"Las personas dicen: 'Perdí mi motivación', pero esto no es así", afirma Lisa Lewis, doctora en educación y psicóloga licenciada en Boston, que se especializa en psicología del rendimiento. "La motivación es una cualidad inherente a nosotros, no algo que se tenga o no. Cuando sientas pereza, puede deberse a que lo que normalmente te impulsa esté perdiendo su efecto. Puedes cambiar de dirección buscando otra fuente de motivación más efectiva que te permita alcanzar cualquier objetivo en un abrir y cerrar de ojos.

Las fuentes de motivación se encuentran en un espectro. Por un lado, están las del tipo externo, como el dinero (quizás quieras trabajar intensamente para recibir un bono) o la presión de otras personas (por ejemplo, un profesor que quiere que te vaya mejor). Por otro lado, están los estímulos internos profundos, impulsados por la identidad, que son la base de tus objetivos, y que normalmente denominamos "motivos". Tu motivo puede incluir el deseo de ser un familiar o amigo comprometido y optimista, o la pasión de ayudar a los demás.

Aunque los expertos están de acuerdo en que los motivos son el factor más importante para perseguir tus objetivos, la realidad es que a veces parecerán demasiado distantes o intangibles, o no te identificarás con ellos, afirma Lewis. Cuando eso pase, debes tener preparadas otras alternativas para que ni tú ni tus avances se detengan.

Según la doctora Lewis, las siguientes motivaciones varían de externas y superficiales a internas y significativas. Observa cuál de ellas te motiva hoy, úsala y reserva las demás para el futuro. Idealmente, la mayor parte del tiempo utilizarás las motivaciones profundas y la mitad de la superficiales solo cuando estés en apuros.