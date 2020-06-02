Camarones frescos y fideos de arroz

Nutrición
Última actualización: 2 de junio de 2020

Por Nike Training

Receta para camarones y fideos de arroz

Una receta fácil y saludable en solo 20 minutos. Para 4 porciones.

Combina estos sencillos ingredientes para preparar un delicioso plato de camarones y fideos de arroz repleto de sabor y proteínas. Es perfecto para el almuerzo o la cena.

Además, es saludable, fácil de hacer y, por supuesto, delicioso.

Ingredientes

17 oz de camarones crudos pelados
7 oz de puerro
1 cucharada de aceite de oliva
14 oz de edamame pelados
1 ⅔ tazas de leche de coco baja en grasa
½ taza de salsa de soya
1 ⅔ tazas de agua
7 oz de fideos de arroz

Ingredientes

480 g de camarones crudos pelados
200 g de puerro
15 ml de aceite de oliva
380 g de edamame pelados
400 ml de leche de coco baja en grasa
120 ml de salsa de soya
400 ml de agua
200 g de fideos de arroz

Instrucciones

  1. Rebana finamente el puerro. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio alto. Agrega los puerros y espera a que se ablanden, luego incorpora los camarones y cocina por uno o dos minutos de cada lado. Añade los edamame, la leche de coco, la salsa de soya y el agua.
  2. Lleva la mezcla al fuego lento y cocina por unos minutos. Deja que se cocine. Mientras tanto, hierve los fideos según las instrucciones del paquete y escúrrelos. Incorpora los fideos a la mezcla de camarones en un tazón y sirve. Para un sabor extra, agrega chile, cilantro y lima.

Información nutricional por porción

693 calorías
61 g de carbohidratos
41 g de proteína
32 g de grasa

Recetas saludables por Lifesum.

Más información
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Publicado originalmente: 24 de mayo de 2020