Cuatro aperitivos saludables que puedes preparar según una nutricionista certificada

Esta receta implica un poco más de esfuerzo, pero el tiempo adicional en la cocina vale la pena. Independientemente de que sigas de forma activa una dieta basada en vegetales o quieras incorporar más verduras a tu estilo de alimentación, este plato es una forma segura de complacer incluso a los consumidores de carne más fieles.

La coliflor atrae mucha atención en el mundo de la salud como sustituto de los carbohidratos tradicionales, como el arroz o la masa de pizza, no obstante, esta verdura crucífera es mucho más que un sustituto del almidón. Una cabeza grande de coliflor proporciona cerca del 30% de la ingesta diaria recomendada de magnesio para hombres adultos y el 39% de la ingesta diaria recomendada de magnesio para mujeres, así como más del 400% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C para hombres y mujeres adultos. Una cabeza grande de coliflor también es una fuente importante de proteínas y fibra, importante para mantener la sensación de saciedad y favorecer la digestión.

Siempre que se utilice harina de avena y pan molido certificados sin gluten, este aperitivo saludable es adecuado para quienes llevan una dieta sin gluten, (siempre y cuando la salsa picante no contenga lácteos).

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Ingredientes:

1 cabeza de coliflor, en trozos

2 cucharadas de aceite de coco.

1 taza de harina de avena

1 taza de leche de almendra sin azúcar

½ cucharadita de sal

2 cucharaditas de polvo de ajo

½ taza de salsa picante

2 cucharadas de jarabe de arce

Instrucciones:

(4 porciones)