Las nuevas prácticas de Anthony Andino

RODNEY: ¿Recuerdas el momento en el que descubriste que podías utilizar tu vida y tus experiencias para cambiar la vida de los demás?

ANTHONY: Cuando volví de la universidad, quería utilizar el básquetbol para ayudar a los niños de mi comunidad. A decir verdad, no estaba muy seguro de que el básquetbol fuera lo adecuado para lograr un cambio en la comunidad porque la forma en que me lo enseñaron fue muy brusca, muy agresiva. Pero la gente del Center for Healing and Justice through Sport me ayudó a entender que la solución era utilizar el básquetbol para sanar y, con ello, influir en mi comunidad.