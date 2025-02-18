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Última actualización: 18 de febrero de 2025
3 minutos de lectura
El ABC de Nike ACG
El ABC de Nike ACG

Fundamentos de ACG

Tenemos un proceso: antes de crear algo, buscamos en qué inspirarnos. Queremos que descubras los principios de All Conditions Gear. ¿Quién sabe? Quizás aprendas algo, y eso está genial.

Comprar ACG
El ABC de Nike ACG

1. Diseños realizados, probados y confeccionados en el planeta Tierra. Para uso al aire libre.

ACG son las siglas de All Conditions Gear. Nuestro lema es "Diseños realizados, probados y confeccionados en el planeta Tierra. Para uso al aire libre". Tanto tú como la naturaleza están en el centro de todo lo que hacemos, y no importa si nunca has hecho senderismo o si ya tienes experiencia como guía de lo salvaje.

2. Lugares con historias

Cada temporada vamos a un lugar diferente y nos sumergimos en el entorno. Junglas, desiertos, volcanes o tundras: no hay lugar donde no vayamos a encontrar nuevas fuentes de inspiración.

El ABC de Nike ACG

3. La Tierra es nuestra musa

Nuestros productos están hechos en el planeta Tierra. Por eso, cuando salimos ahí fuera, mantenemos los ojos bien abiertos en busca de cosas que podrían servir de inspiración para nuestros diseños. Las caminatas por terrenos rocosos requieren de tracción, la humedad de la selva necesita una malla transpirable y las playas de arena negra dan luz a un calzado resistente al agua.

4. Pruebas de productos

¿Cómo conseguimos un equipo que cumpla con los estándares ACG? Antes de que te lo pongas, lo probamos en todo el planeta y en todas las condiciones. Nuestro logotipo es nuestro sello de aprobación.

El ABC de Nike ACG

5. Con materiales sustentables

Cuando fabricamos nuestros productos, siempre tenemos en cuenta a la madre naturaleza. Buscamos constantemente formas de ser más sustentables. Solo tenemos una Tierra, así que debemos cuidarla.

6. Para uso al aire libre

La filosofía de ACG está en armonía con la naturaleza. La Tierra no es algo que conquistar o domesticar, sino un lugar donde divertirse. Lo único que queda por hacer es salir a disfrutar de nuestro planeta. Vamos.

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Fundamentos de ACG

Tenemos un proceso: antes de crear algo, buscamos en qué inspirarnos. Queremos que descubras los principios de All Conditions Gear. ¿Quién sabe? Quizás aprendas algo, y eso está genial.

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1. Diseños realizados, probados y confeccionados en el planeta Tierra. Para uso al aire libre.

ACG son las siglas de All Conditions Gear. Nuestro lema es "Diseños realizados, probados y confeccionados en el planeta Tierra. Para uso al aire libre". Tanto tú como la naturaleza están en el centro de todo lo que hacemos, y no importa si nunca has hecho senderismo o si ya tienes experiencia como guía de lo salvaje.

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2. Lugares con historias

Cada temporada vamos a un lugar diferente y nos sumergimos en el entorno. Junglas, desiertos, volcanes o tundras: no hay lugar donde no vayamos a encontrar nuevas fuentes de inspiración.

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3. La Tierra es nuestra musa

Nuestros productos están hechos en el planeta Tierra. Por eso, cuando salimos ahí fuera, mantenemos los ojos bien abiertos en busca de cosas que podrían servir de inspiración para nuestros diseños. Las caminatas por terrenos rocosos requieren de tracción, la humedad de la selva necesita una malla transpirable y las playas de arena negra dan luz a un calzado resistente al agua.

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4. Pruebas de productos

¿Cómo conseguimos un equipo que cumpla con los estándares ACG? Antes de que te lo pongas, lo probamos en todo el planeta y en todas las condiciones. Nuestro logotipo es nuestro sello de aprobación.

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5. Con materiales sustentables

Cuando fabricamos nuestros productos, siempre tenemos en cuenta a la madre naturaleza. Buscamos constantemente formas de ser más sustentables. Solo tenemos una Tierra, así que debemos cuidarla.

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6. Para uso al aire libre

La filosofía de ACG está en armonía con la naturaleza. La Tierra no es algo que conquistar o domesticar, sino un lugar donde divertirse. Lo único que queda por hacer es salir a disfrutar de nuestro planeta. Vamos.

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Publicado originalmente: 24 de mayo de 2022

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