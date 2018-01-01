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NIKE PRO

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極致
機能單品 精心設計的 Nike Pro，有助於對抗各種環境天候，
征服所有運動計畫。

選購 NIKE PRO
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探索 NIKE PRO 優點

自由活動

萬夫莫敵 彈性材質及鉸接式結構解放束縛，
實現自然無拘的律動感受。

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探索 NIKE PRO 優點

掌控濕度

別讓汗水擋路 Dri-FIT 技術實現舒適乾爽感受，
快速蒸發不需要的汗水。

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探索 NIKE PRO 優點

溫度調節

穩定溫度 輕盈保暖的設計，搭配關鍵部位的透氣性，
有利於在各種天候中保持穩定溫度。

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首要機能

全程保暖

保持涼爽

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全程保暖 正面迎擊寒冷天候 Nike Pro HyperWarm 及 Nike Pro Warm 以多層次的靈活穿搭，
隔絕身體，維持暖度，確保盡情挑戰最佳自我。

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「NIKE PRO HYPERWARM 與 WARM 系列產品
是冬季的完美基本款。我幾乎每天都穿。」 Rebecca Kennedy，Nike 專業教練

保暖抗寒 重點部位的溫度調節剪裁，充分展現保暖實力，
協助維持身體溫度，進而心無罣礙，盡情挑戰。

透氣乾爽 3D 結構的透氣保暖材質可迅速排除體表汗水，
保持溫暖乾爽。

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保持涼爽 冷卻
漸高的熱度 Nike Pro HypeCcool 及 Nike Pro Cool
以 Dri-FIT 技術和彈性網布材質精心打造，展現無汗舒爽，
實現全神貫注。

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「NIKE PRO HYPERCOOL 與 COOL 系列產品專為透氣感而設計，
因此能提高訓練強度，無須妥協。」 Eva Redpath，Nike 專業教練

冷卻高溫區 高排汗區域精心配置的機能網布設計，可增加空氣流動及透氣性，
進而營造健身房內或高溫環境下的涼爽感受。

忘記汗水 Dri-FIT 技術能將濕氣帶離肌膚並加速蒸發，
無論室內戶外，都能保持乾燥舒爽。

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