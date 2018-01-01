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隨時隨地提供高支撐力全天候舒適，
無時無刻都能感受
需要高強度支撐時，智慧材質即會助您一臂之力；
在您恢復並繼續日常生活時，則能提供令人驚豔的舒適感。
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休息與恢復時，智慧材質則會舒展，並貼合您的自然曲線，提供令人驚豔的舒適感受。
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第一位運動員：
西村碧莉
從事運動：
滑板
拿手絕活：
正身衰磨 (Frontside Feeble)
最大難關：
最近受的傷。
這是我第一次嚴重受傷，一開始很驚恐，
但我知道，我會強勢回歸。
經典勝績：
贏得 X Games 2017
女子組街道賽金牌。
運動之餘：
我喜歡去卡拉 OK，我超愛唱歌！
生命中不可或缺的三件事：
我的家人、滑板與音樂。
最喜歡 Motion Adapt 內衣的地方：
穿著感受自然無比，就像是身體的一部份。
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第二位運動員：
VASHTI CUNNINGHAM
從事運動：
美國田徑隊跳高選手
拿手絕活：
背向式跳高
最大難關：
過去，我起跳前都非常緊張。
我會助跑以後不起跳，就這樣跑過去。
但我成長了，
我克服了這種不安全感。
經典勝績：
贏得 2016 年
世界室內田徑錦標賽跳高項目。
奪冠之後，我欣喜若狂。
運動之餘：
我喜歡從事時尚與街頭攝影。
生命中不可或缺的三件事：
我的相機、寵物狗，以及家人。
最喜歡 Motion Adapt 內衣的地方：
我跳躍的時候，感覺不到內衣往上滑，
為它大大加分。
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第三位運動員：
JESSICA "RUSSIAN R3D" BOGDANOV
從事運動：
街頭健身
拿手絕活：
蠍式伏地挺身
最大難關：
我還是韻律體操選手時，
搬到了芝加哥 (為奧運備戰)。
當時覺得非常孤單，但我必須學著突破，
因為我在備戰奧運，
容不下一絲軟弱想法。
經典勝績：
贏得 2015 年
世界街頭健身錦標賽。
運動之餘：
我正在研究肌肉動力學，
我想成為物理治療師。
生命中不可或缺的三件事：
我的父親：他是我最大的動力。
訓練：我必須訓練。
朋友與家人：他們支持我、鼓勵我。
最喜歡 Motion Adapt 內衣的地方：
感覺像是什麼都沒穿⋯⋯
我從來都不用調整內衣。
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