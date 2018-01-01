從事運動：

美國田徑隊跳高選手



拿手絕活：

背向式跳高



最大難關：

過去，我起跳前都非常緊張。

我會助跑以後不起跳，就這樣跑過去。

但我成長了，

我克服了這種不安全感。



經典勝績：

贏得 2016 年

世界室內田徑錦標賽跳高項目。

奪冠之後，我欣喜若狂。



運動之餘：

我喜歡從事時尚與街頭攝影。



生命中不可或缺的三件事：

我的相機、寵物狗，以及家人。



最喜歡 Motion Adapt 內衣的地方：

我跳躍的時候，感覺不到內衣往上滑，

為它大大加分。