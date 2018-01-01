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NIKE 運動內衣系列 專為各種喜愛的活動方式而打造。穿上這些運動內衣，
健身或閒逛都自信滿滿。

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NIKE SHAPE ZIP 運動內衣 穿上身，拉拉鍊，出門去。針對跑步、飛輪課和其他中衝擊活動
而設計的最新款運動內衣。

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NIKE CLASSIC SWOOSH COOLING 運動內衣 針對最需要精力的活動所設計的中衝擊支撐機能，
盡情展現自我風格。

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