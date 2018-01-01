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幾項你可能不知道的 Nike 運動內衣小常識。
1. 我該幫運動內衣辦個週歲生日派對嗎？
好問題。答案是不。體重或訓練強度的變化，會讓運動內衣隨著時間
拉伸變形，因此每年至少需更換一次運動內衣，確保擁有完美支撐力，
會是最好的選擇。
2. 多元運動的運動員？
您可能需要三種不同的運動內衣
不同的活動會有不同程度的衝擊力，或是在您落地時，會對身體
施加不同的力道。您的內衣尺寸，以及您在運動時產生的回彈力量，
會讓您需要的運動內衣支撐力各異。
3. 輕度支撐型運動內衣
不可用於高衝擊運動—為什麼？
找出完美的運動內衣是個艱難的任務，但有條規則能讓這件事更簡單：尺寸 + 運動 =
必要的支撐力。這代表無論做什麼運動，較大的罩杯尺寸可能都需要高度支撐形運動
內衣，像是 Rival 或 Hero。如果您的罩杯尺寸較小，在做高衝擊運動時，會有比較多
的選擇。試試Classic 或 Fierce，這兩款皆為中度支撐型運動內衣。
查看 NIKE PRO 運動內衣尺寸表
4. 我的瑜伽運動內衣及跑步運動內衣可以是同一件嗎？
答案是：不。先問問自己，運動內衣究竟是什麼？要記得，運動內衣會根據
您的尺寸及運動強度，提供與一般內衣不同的支撐力。仔細看看這個問題吧。
瑜伽是低衝擊運動，跑步是高衝擊運動，換句話說，跑步會比瑜伽產生更多
回彈力。以尺寸而言，瑜伽或許只需要輕度支撐型，但最合適的跑步運動內
衣，或許就需要中度或高度支撐型了。
5. COMPRESSION 及ENCAPSULATION—有沒有人跟我一樣困惑？
Compression (壓力型) 運動內衣使用的材質會將乳房壓向身體以控制回彈力。
這些款式擁有不同的支撐度，可為較小的罩杯尺寸提供大量支撐力。Encapsulated
(塑模型) 運動內衣的罩杯可分別包覆兩側乳房，提供較高的支撐度及控制力。
此款版型對於會產生大量回彈力的運動，以及有較多軟組織的大型乳房尺寸，
可提供絕佳的支撐效果。
6. 美背設計與 U 型背部肩帶—有什麼不同？
美背設計能提供較大的活動範圍，也會更有支撐力，因為肩帶較為
貼近您的身體重心。一般型以及 U 型的肩帶位置，則較能輕鬆穿脫。
10. 洗滌標籤是什麼？我該詳讀嗎？
要，原因如下。當您要清洗運動內衣時，最佳選擇是手洗後風乾。
不過機洗也沒問題，為了擁有最好的洗滌效果，請鈎上所有背扣，
並將 Nike 運動內衣放入內衣洗衣袋或枕套中，以避免摩擦。
9. NIKE RIVAL 及 NIKE HERO 有什麼不同？
這兩款皆為無鋼圈式塑模運動內衣，可提供高度支撐力，但仍有
些微不同。 Nike Pro Hero 專為大罩杯尺寸而設計。渾圓的 U 型
背部設計和背扣，能夠輕易穿脫，而可調式的襯墊肩帶舒適性佳。
Nike Pro Rival 結合了彈性胸帶、背扣，以及可調式美背肩帶，
打造此系列中最高支撐力。
8. 所有高度支撐型運動內衣都一樣，對吧？
不盡然。Rival 及 Hero 都是高度支撐型運動內衣，也都是回彈防護的最佳選擇。但
運動內衣對胸部的包覆程度，才是能提供最佳支撐力的選擇條件。請試試各種款式，
如果能完整包覆乳房，就能提供垂直回彈力防護。
7. 襯墊也有其用途，對吧？(沒錯，並不只是為了擠出乳溝而已)
襯墊式運動內衣能額外提供一層輕薄舒適的防護，除了能承受較大的衝擊力，也
能比無襯墊式運動內衣展現更好的支撐力，就算罩杯較小，也能感受到不同之處。
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