2. 多元運動的運動員？

您可能需要三種不同的運動內衣

不同的活動會有不同程度的衝擊力，或是在您落地時，會對身體

施加不同的力道。您的內衣尺寸，以及您在運動時產生的回彈力量，

會讓您需要的運動內衣支撐力各異。