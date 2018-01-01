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搜尋理想運動內衣
運動內衣 101
比較運動內衣
常見問題與解答
運動內衣 101
每位女生都需要運動內衣，所以讓我們來瞭解一下基礎知識，
以便學會如何找到完美契合的產品。
適合運動的貼心設計
Nike 運動內衣專為運動時支撐胸部而設計。
為什麼呢？因為過多的活動量會造成傷害，並且產生不舒適的感受，
而這是你在運動或比賽中最不想發生的事。
瞭解衝擊與支撐
衝擊就是活動對胸部造成的回彈晃動量。
低衝擊、中衝擊及高衝擊活動，
會形成不同程度的回彈晃動量。晃動決定支撐力。所以，你需要的支撐力會依尺寸
及運動的衝擊程度而有所不同。
測量尺寸
找出正確支撐度的第一要件，
就是測量你的尺寸。到 Nike 商店測量是你的最佳選擇，
尤其在你一段時間沒有量身之後，
確認經常變化的身形相當重要。或者，
線上支援服務也能協助你在家量身。
前往鄰近的 Nike 商店測量
利用「搜尋理想運動內衣」在家量身
測試罩杯
將雙手高舉過頭。如果胸帶往上移動，
可能需要換小一號的罩杯尺寸。
測試胸帶
胸帶應該要穩固合身。
將一根手指放在自己和內衣之間，
檢查所穿尺寸是否合適。
測試肩帶
如果可將肩帶往上拉至靠近耳朵處，
可能需要換小一號的胸帶尺寸。
合身的三大關鍵
根據罩杯、胸帶與肩帶挑選，感受絕佳支撐。
試試以下這些秘訣，確保自己穿對內衣。
你知道嗎？
重力
不喜歡你
這不是針對你，只是科學現象而已。
無論你的胸部尺寸如何，
重力都會在你運動時，
對胸部造成傷害。運動內衣
可以保護你免受此種傷害。
最大的
合身迷思
大多數女性的內衣，
胸帶過長，罩杯又太小。
正確量身是重要關鍵，
協助你找出正確尺寸。
日常內衣與
運動內衣
運動內衣
是專為承受較大衝擊所設計，
所以胸帶必須較日常內衣
稍緊一點。
物理學
對所有人的影響
運動會讓乳房呈現 8 字形移動，
而罩杯式設計可以為較大的乳房，
提供更高的支撐力。
再見囉，晃動感。
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