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運動內衣 101 每位女生都需要運動內衣，所以讓我們來瞭解一下基礎知識，
以便學會如何找到完美契合的產品。

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適合運動的貼心設計 Nike 運動內衣專為運動時支撐胸部而設計。
為什麼呢？因為過多的活動量會造成傷害，並且產生不舒適的感受，
而這是你在運動或比賽中最不想發生的事。 瞭解衝擊與支撐 衝擊就是活動對胸部造成的回彈晃動量。
低衝擊、中衝擊及高衝擊活動，
會形成不同程度的回彈晃動量。晃動決定支撐力。所以，你需要的支撐力會依尺寸
及運動的衝擊程度而有所不同。

測量尺寸 找出正確支撐度的第一要件，
就是測量你的尺寸。到 Nike 商店測量是你的最佳選擇，
尤其在你一段時間沒有量身之後，
確認經常變化的身形相當重要。或者，
線上支援服務也能協助你在家量身。

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測試罩杯 將雙手高舉過頭。如果胸帶往上移動，
可能需要換小一號的罩杯尺寸。

測試胸帶 胸帶應該要穩固合身。
將一根手指放在自己和內衣之間，
檢查所穿尺寸是否合適。

測試肩帶 如果可將肩帶往上拉至靠近耳朵處，
可能需要換小一號的胸帶尺寸。

合身的三大關鍵 根據罩杯、胸帶與肩帶挑選，感受絕佳支撐。
試試以下這些秘訣，確保自己穿對內衣。

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你知道嗎？

重力
不喜歡你 這不是針對你，只是科學現象而已。
無論你的胸部尺寸如何，
重力都會在你運動時，
對胸部造成傷害。運動內衣
可以保護你免受此種傷害。

最大的
合身迷思 大多數女性的內衣，
胸帶過長，罩杯又太小。
正確量身是重要關鍵，
協助你找出正確尺寸。

日常內衣與
運動內衣 運動內衣
是專為承受較大衝擊所設計，
所以胸帶必須較日常內衣
稍緊一點。

物理學
對所有人的影響 運動會讓乳房呈現 8 字形移動，

而罩杯式設計可以為較大的乳房，
提供更高的支撐力。
再見囉，晃動感。

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