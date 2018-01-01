適合運動的貼心設計

Nike 運動內衣專為運動時支撐胸部而設計。

為什麼呢？因為過多的活動量會造成傷害，並且產生不舒適的感受，

而這是你在運動或比賽中最不想發生的事。

瞭解衝擊與支撐

衝擊就是活動對胸部造成的回彈晃動量。

低衝擊、中衝擊及高衝擊活動，

會形成不同程度的回彈晃動量。晃動決定支撐力。所以，你需要的支撐力會依尺寸

及運動的衝擊程度而有所不同。