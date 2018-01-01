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不知道自己的尺寸？ 只需要一條捲尺就能在家確認尺寸，方法如下。

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測量胸圍 將捲尺貼著胸部下方的肋骨繞一圈。確保捲尺貼著身體，
且與地板平行。吸氣、吐氣
再放鬆。請測量到最接近的 1/2 英吋或公分。

測量罩杯 從胸骨出發，
將捲尺拉過乳頭直到乳房末端的腋下位置。不要擠壓乳房，
盡量讓捲尺緊貼皮膚。請測量到最接近的 1/2 英吋或公分。

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