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NIKE PANTS STUDIO

細節

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一切盡在細節中 小細節是讓感受大不同的重要關鍵。
我們的運動褲與緊身褲具有完善的機能設計，可符合各種需求。
因此怎麼動都不用怕，因為有我們作後盾。

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如果老是不停地在調整褲子，
試試高腰及寬版褲頭款式 高腰緊身褲和經過強化的寬版褲頭，
可保持定位不滑動，
為每個動作、深蹲和弓箭步提供周全包覆。

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如果覺得緊身褲太熱了，
試試透氣縫片款式。 除了涼爽美學之外，
透氣材質為膝蓋後側之類的高溫區域，
帶來隱藏式透氣效果。

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如果需要更多收納空間，
試試多口袋款式。 Nike 機能緊身褲大多都有隱藏式口袋，
利於放置卡片和鑰匙，
但部分款式在後方褲頭內側及大腿中段部位也有安全口袋設計，
適用於擺放手機。

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如果想要提高舒適感，
試試平坦接縫款式。 當訓練正在如火如荼的進行中，
緊身褲卻開始摩擦身體拖累腳步時，平滑縫線就是運動的救星。

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尋找專屬的完美搭配 依據個人喜好，分類排序和選購 Nike 緊身褲。

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進一步瞭解運動褲與緊身褲

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瞭解 NIKE 運動褲與緊身褲 在最需要之處提供支撐力與透氣性，兼具針對運動項目所設計的功能。
哪一款緊身褲更能完美匹配所需？

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訂購任何品項，都享有 30 天的體驗期。
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