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NIKE PANTS STUDIO

產品系列

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認識我們的運動褲與緊身褲 支撐每個動作。提供適切到位的透氣性。
符合運動需求的各種長度、腰線與特色。
不論飛輪課或瑜伽，我們為所有活動提供相應的選擇。哪一款最適合你呢？

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NIKE SWIFT 運動褲

NIKE EPIC LUX 緊身褲

NIKE SPEED 緊身褲

甚至不用穿去跑步，
光是感受每個活動間的轉換方式，
就會愛不釋手。 – 設計理念：跑步 – 特色：拉鍊側口袋，反光

必備款跑步緊身褲。完美貼合的寬版褲頭
搭配透氣縫片，
讓每次跑步都舒暢怡然。 - 設計理念：跑步 - 特色：拉鍊後口袋，隱藏式口袋

簡練俐落。正是為了盡情暢跑而生—
不多不少，
剛剛好。 - 設計理念：速度跑 - 特色：多媒體播放器口袋，隱藏式口袋

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NIKE FLY LUX 緊身褲

NIKE POWER POCKET LUX

NIKE BLISS LUX 運動褲

平坦縫線、透氣網布褲頭與前低後高的設計，
在飛輪課的爬坡階段更加激烈時，
展現完美著感。 – 設計理念：飛輪，自行車 – 特色：強力網布褲頭，
2 個隱藏式口袋

這款耐久性絕佳的緊身褲，
褲頭採用強化機能及前低後高設計，
在深蹲、舉重及跳箱時保持穩固貼合著感。 - 設計理念：舉重，高強度間歇訓練 特色：強力網布褲頭，
手機口袋

以超輕盈材質打造俐落風格，
用自己的步調暢動自如。 - 設計理念：拳擊，跳舞 - 特色：4 向伸縮力

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NIKE SCULPT LUX 緊身褲

NIKE PRO HYPERCOOL 緊身褲

NIKE FLOW LUX 運動褲

近乎無縫的設計搭配貼身剪裁，
造就完美包覆機能的高腰加壓緊身褲。 – 設計理念：瑜伽，皮拉提斯，韻律 – 特色：強力網布褲頭，
無側縫線

無論是單穿或層搭於暖身衣物之下，
這款排汗內搭單品都能展現出無與倫比的舒適性。 - 設計理念：團隊運動 - 特色：透氣網布內襯

不論下犬式或一字馬，
臀部的寬鬆剪裁，打造全然暢動的空間。 - 設計理念：瑜伽，跳舞 - 特色：彈性褲頭

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進一步瞭解運動褲與緊身褲

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一切盡在細節中 以符合運動特性的功能設計，
解決健身時最常遇到的問題。

女鞋

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