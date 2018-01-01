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符合運動需求的各種長度、腰線與特色。
不論飛輪課或瑜伽，我們為所有活動提供相應的選擇。哪一款最適合你呢？
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NIKE SWIFT 運動褲
NIKE EPIC LUX 緊身褲
NIKE SPEED 緊身褲
甚至不用穿去跑步，
光是感受每個活動間的轉換方式，
就會愛不釋手。
– 設計理念：跑步
– 特色：拉鍊側口袋，反光
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必備款跑步緊身褲。完美貼合的寬版褲頭
搭配透氣縫片，
讓每次跑步都舒暢怡然。
- 設計理念：跑步
- 特色：拉鍊後口袋，隱藏式口袋
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簡練俐落。正是為了盡情暢跑而生—
不多不少，
剛剛好。
- 設計理念：速度跑
- 特色：多媒體播放器口袋，隱藏式口袋
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NIKE FLY LUX 緊身褲
NIKE POWER POCKET LUX
NIKE BLISS LUX 運動褲
平坦縫線、透氣網布褲頭與前低後高的設計，
在飛輪課的爬坡階段更加激烈時，
展現完美著感。
– 設計理念：飛輪，自行車
– 特色：強力網布褲頭，
2 個隱藏式口袋
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這款耐久性絕佳的緊身褲，
褲頭採用強化機能及前低後高設計，
在深蹲、舉重及跳箱時保持穩固貼合著感。
- 設計理念：舉重，高強度間歇訓練
特色：強力網布褲頭，
手機口袋
選購 NIKE POWER 緊身褲
以超輕盈材質打造俐落風格，
用自己的步調暢動自如。
- 設計理念：拳擊，跳舞
- 特色：4 向伸縮力
選購 NIKE BLISS 運動褲
NIKE SCULPT LUX 緊身褲
NIKE PRO HYPERCOOL 緊身褲
NIKE FLOW LUX 運動褲
近乎無縫的設計搭配貼身剪裁，
造就完美包覆機能的高腰加壓緊身褲。
– 設計理念：瑜伽，皮拉提斯，韻律
– 特色：強力網布褲頭，
無側縫線
選購 NIKE SCULPT 緊身褲
無論是單穿或層搭於暖身衣物之下，
這款排汗內搭單品都能展現出無與倫比的舒適性。
- 設計理念：團隊運動
- 特色：透氣網布內襯
選購 NIKE HYPERCOOL 緊身褲
不論下犬式或一字馬，
臀部的寬鬆剪裁，打造全然暢動的空間。
- 設計理念：瑜伽，跳舞
- 特色：彈性褲頭
選購 NIKE FLOW 運動褲
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以符合運動特性的功能設計，
解決健身時最常遇到的問題。
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