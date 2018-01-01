NIKE PRO 頭巾

Nike Pro 頭巾歷時一年的製作時間，但推動這件產品的因素，可以往回追溯到 Nike 的創立使命，那就是為所有的運動員提供服務；加上一句著名的格言︰只要有身體，任何人都是運動員。





我們品牌堅守這樣的承諾，在阿拉伯推出中東門市、由 Nike 頂尖女性選手隊伍啟發的產品、女性競賽、Nike Run Clubs 以及 NTC 應用程式。





近年，在奧勒岡州 Beaverton 的 Nike 全球總部的會議中，許多頂尖出眾的運動員提出了關於穿戴傳統頭巾在競賽時所導致的效能問題。舉例來說，

來自阿拉伯聯合大公國的女性舉重選手 Amna Al Haddad 便描述了布料的重量、活動時移位的可能性，

以及缺少透氣性等導致她分心的問題。她同時也告訴我們找到效能型的頭巾有多困難；Amna 僅有一條能在比賽中穿戴的頭巾，在比賽時，她必須每個晚上用手清洗。





Nike 設計團隊將此資訊與現有的 Nike 創新技術結合，打造了首款原型頭巾，並邀請舉重選手及各種戴頭巾的運動員進行磨損測試。

女性選手們提出了許多意見回饋，進一步要求使用更輕盈柔軟的布料。





在得到這些深入見解後，Nike Pro 團隊 (負責打造運動員內搭衣褲的團隊) 便開始進行實驗，研究如何製造出類似於其他 Nike Pro 產品的效能型頭巾︰輕薄無感，

幾乎像是第二層肌膚。帶著這些資訊，我們打造了更多原型產品。





這些新布料經過阿拉伯聯合大公國的知名溜冰選手 Zahra Lari 和 Nike+ Run Club 教練 Manal Rostom 的測試。來自中東地區的業餘跑者和自行車選手等

運動員也對這頭巾進行了評估。Nike 收集了運動員的表現回饋，以及他們對布料運動性能的回應。每個國家都有自己獨特的頭巾風格，

理想的設計必須要能適應這些差異。我們品牌亦對擁護者以及當地社群徵求意見，確保設計能符合文化需求。





經過進化的原型產品獲得熱烈的反應，並收到了針對修改的要求，以符合各種臉部尺寸與形狀。為了避免會增加重量的調整機制，

設計師將頭巾的尺寸設定為 XS/S 以及 M/L。在進一步處理細節，並加上了額外的磨損測試之後，Nike Pro 頭巾便正式大功告成。





成品運用了耐用的單層 Nike Pro 強力網布，並採用套穿式設計。Nike 最透氣的布料使用極為輕量的聚酯纖維，具有細小、精心配置的透氣孔，

在提供優異透氣性的同時，保持完全不透明，並具有柔軟觸感。網布亦具有彈性，因此在搭配彈性鬆緊帶後，就能為穿戴者的頭部以及她所進行的運動提供符合個人狀況的貼合度。舉例來說，在花式溜冰的旋轉過程中，

就需要更緊密的貼合。頭巾背後亦經過加長，確保不會鬆開。在頸部使用絨毛線，避免運動員流汗時可能造成摩擦與不適感。





根據運動員的要求，設計師在左耳上方放了一個標誌性的 Nike Swoosh，強調頭巾的頂級效能。經過諮詢，運動員想要中性的暗色系，

因此頭巾首先推出的顏色有︰黑色、深灰色，以及 Obsidian。透過提供穆斯林運動員如 Nike Pro 頭巾等突破性產品，Nike 除了為現代的先驅者提供服務之外，

也想要在這個地區啟發更多在運動時遇到重重障礙，或是不太有機會運動的女性們︰

只有不到七分之一的女性能參加當地推薦的運動活動超過 60 分鐘。