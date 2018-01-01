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比較運動內衣 從下犬式到疾速跑完最後一哩路，
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NIKE INDY 運動內衣 輕度支撐 專為低衝擊至中衝擊活動而設計，
包括瑜伽、健身房運動和飛輪。 特點 背部設計 / 款式 套頭式 尺寸 字母 (XS、S、M、L、XL)

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NIKE ZIP 運動內衣 中度支撐 專為中衝擊至高衝擊活動而設計，
包括健身房運動、跑步和跳舞。 特點 前扣式 尺寸 字母 (XS、S、M、L、XL)

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NIKE SWOOSH 運動內衣 中度支撐 專為中衝擊至高衝擊活動而設計，
包括健身房運動、跑步和跳舞。 特點 背部設計 / 款式 套頭式 尺寸 字母 (XS、S、M、L、XL)

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NIKE RIVAL 運動內衣 高度支撐 專為高衝擊活動而設計，
包括跑步、高強度間歇訓練和跳舞。 特點 背扣式 無鋼圈罩杯 尺寸 內衣 (32B - 34E)

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