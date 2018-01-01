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NIKE PRO

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極致
機能單品 精心設計的 Nike Pro，有助於對抗各種環境天候，
征服所有運動計畫。

選購 NIKE PRO
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探索 NIKE PRO 優點

自由活動

萬夫莫敵 彈性材質及鉸接式結構解放束縛，
實現自然無拘的律動感受。

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探索 NIKE PRO 優點

掌控濕度

別讓汗水擋路 Dri-FIT 技術實現舒適乾爽感受，
快速蒸發不需要的汗水。

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探索 NIKE PRO 優點

溫度調節

穩定溫度 輕盈保暖的設計，搭配關鍵部位的透氣性，
有利於在各種天候中保持穩定溫度。

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首要機能

全程保暖

保持涼爽

高強度壓力

恢復

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全程保暖 正面迎擊寒冷天候 Nike Pro HyperWarm 及 Nike Pro Warm 以多層次的靈活
穿搭，隔絕身體，維持暖度，確保盡情挑戰最佳自我。

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「訓練時，我全力以赴。表現，就是我的動力。
NIKE PRO 的貼身度，就是對追求卓越的褒美。」 Branden Collinsworth，Nike 專業教練

保暖抗寒 重點部位的溫度調節剪裁，充分展現保暖實力，
協助維持身體溫度，進而心無罣礙，盡情挑戰。

透氣乾爽 3D 結構的透氣保暖材質可迅速排除體表汗水，
保持溫暖乾爽。

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保持涼爽 冷卻
漸高的熱度 Nike Pro HypeCcool 及 Nike Pro Cool 以 Dri-FIT
技術和彈性網布材質精心打造，展現無汗舒爽，實現全神貫注。

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「貼合的感覺、動作的方式，以及呼吸的材質，
一切都在幫助我展現最好的自己。」 Branden Collinsworth，Nike 專業教練

忘記汗水 Dri-FIT 技術能將濕氣帶離肌膚並加速蒸發，
無論室內戶外，都能保持乾燥舒爽。

冷卻高溫區 高排汗區域精心配置的機能網布設計，可增加空氣流動及透氣性，
進而營造健身房內或高溫環境下的涼爽感受。

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高強度壓力 支撐每一束肌肉 Nike Pro Hypercompression 緊身褲運用彈性編織材質與
高度貼合設計，為高強度運動 打造無與倫比的支撐力。

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「我在衝刺時、做爆發力動作時，以及需要維持耐久力
時，都會穿上 HYPERCOMPRESSION 緊身褲。」 Branden Collinsworth，Nike 專業教練

減少肌肉疲憊 區域加壓技術支撐高效表現，
減少肌肉在每個動作的耗力程度，讓運動計畫獲得最佳效益。

固定貼合
 彈性織法的輕量材質，
為各式運動打造固定貼合支撐力及穩定性。

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恢復 強力
回歸 Nike Pro Hyperrecovery 緊身褲採用漸進式加壓設計支撐肌肉，
同時加快激烈訓練後的恢復速度，
明天就能再度挑戰自我。

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「HYPERRECOVERY 緊身褲是激烈訓練日後的最佳選擇。
我甚至就寢也不脫下。」 Branden Collinsworth，Nike 專業教練

恢復蓄勢疾速 梯度壓力設計強化血液流動，
同時減緩肌肉腫脹，加速身體恢復，
並且在下次運動時，仍如既往般展現最佳實力。

保持運動後的舒適 透氣輕量材質及關鍵部位加強的通風性，
有助於在結束健身房訓練或賽後，
舒適地恢復身體狀態。

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