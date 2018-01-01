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別讓汗水擋路
Dri-FIT 技術實現舒適乾爽感受，
快速蒸發不需要的汗水。
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輕盈保暖的設計，搭配關鍵部位的透氣性，
有利於在各種天候中保持穩定溫度。
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首要機能
全程保暖
保持涼爽
高強度壓力
恢復
全程保暖
正面迎擊寒冷天候
Nike Pro HyperWarm 及 Nike Pro Warm 以多層次的靈活
穿搭，隔絕身體，維持暖度，確保盡情挑戰最佳自我。
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「訓練時，我全力以赴。表現，就是我的動力。
NIKE PRO 的貼身度，就是對追求卓越的褒美。」
Branden Collinsworth，Nike 專業教練
保暖抗寒
重點部位的溫度調節剪裁，充分展現保暖實力，
協助維持身體溫度，進而心無罣礙，盡情挑戰。
透氣乾爽
3D 結構的透氣保暖材質可迅速排除體表汗水，
保持溫暖乾爽。
保持涼爽
冷卻
漸高的熱度
Nike Pro HypeCcool 及 Nike Pro Cool 以 Dri-FIT
技術和彈性網布材質精心打造，展現無汗舒爽，實現全神貫注。
選購所有涼爽產品
「貼合的感覺、動作的方式，以及呼吸的材質，
一切都在幫助我展現最好的自己。」
Branden Collinsworth，Nike 專業教練
忘記汗水
Dri-FIT 技術能將濕氣帶離肌膚並加速蒸發，
無論室內戶外，都能保持乾燥舒爽。
冷卻高溫區
高排汗區域精心配置的機能網布設計，可增加空氣流動及透氣性，
進而營造健身房內或高溫環境下的涼爽感受。
高強度壓力
支撐每一束肌肉
Nike Pro Hypercompression 緊身褲運用彈性編織材質與
高度貼合設計，為高強度運動 打造無與倫比的支撐力。
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「我在衝刺時、做爆發力動作時，以及需要維持耐久力
時，都會穿上 HYPERCOMPRESSION 緊身褲。」
Branden Collinsworth，Nike 專業教練
減少肌肉疲憊
區域加壓技術支撐高效表現，
減少肌肉在每個動作的耗力程度，讓運動計畫獲得最佳效益。
固定貼合
彈性織法的輕量材質，
為各式運動打造固定貼合支撐力及穩定性。
恢復
強力
回歸
Nike Pro Hyperrecovery 緊身褲採用漸進式加壓設計支撐肌肉，
同時加快激烈訓練後的恢復速度，
明天就能再度挑戰自我。
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「HYPERRECOVERY 緊身褲是激烈訓練日後的最佳選擇。
我甚至就寢也不脫下。」
Branden Collinsworth，Nike 專業教練
恢復蓄勢疾速
梯度壓力設計強化血液流動，
同時減緩肌肉腫脹，加速身體恢復，
並且在下次運動時，仍如既往般展現最佳實力。
保持運動後的舒適
透氣輕量材質及關鍵部位加強的通風性，
有助於在結束健身房訓練或賽後，
舒適地恢復身體狀態。