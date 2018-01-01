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NIKE ROSHE

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ROSHE TWO
FLYKNIT 精簡洗鍊

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精簡洗鍊的新款 Roshe 採用透氣 Flyknit 鞋面，隨著動作自然變換色彩，
而三層避震緩衝系統，打造柔軟舒適的雙足感受。

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Roshe Two Flyknit 堅持原版的簡潔線條，
同時加入伸縮高強度針織鞋面，打造柔軟支撐貼合。

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以明亮針織色彩重新詮釋因優雅簡約設計而聞名的 Roshe，
隨著動作展現變幻莫測的光芒。

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現代極簡風格鞋底。改款後的 Roshe 耐磨三層式避震緩衝系統，
打造完美抓地力和舒適感受，沒有多餘重量。

ROSHE 系列

選購所有 ROSHE
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ROSHE TWO 頂級舒適，極致簡約。Roshe 家族的最新成員，
Roshe Two 與原版同樣輕盈，
彈力十足，更搭配三層避震緩衝系統
與柔軟伸縮鞋面。

選購男款
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ROSHE ONE 時尚風範，每日舒適。原創 Roshe，
不需多加修飾，
更為注重避震緩衝與簡約設計感。

選購女款
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ROSHE CLASSICS 經典傳統與當代奢華的完美結合。
Nike 經典設計，包括 Cortez、LD-1000、
Daybreak 及 Waffle Racer，搭配 Roshe 輕量避震緩衝鞋底，
打造傳承與現代的完美平衡。

選購男款
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ROSHE x NIKEiD 極簡經典，親手訂製。為鍾愛的 Roshe 系列產品
自選圖案、顏色及個人訊息
—只在 NIKEiD。

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