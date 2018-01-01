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READY SET GO：RUN 9 / 10

跑步計畫
READY SET GO
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RUN 9：
跑道霸主 知道為什麼我們看得出來你越來越厲害嗎？

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因為你已經準備好要上跑道訓練了。是的，那一圈 400 公尺的橢圓形田徑場是真跑者的舞台。
你同樣也屬於那裡。帶著你的跑鞋和自信。你將在跑道上跑出飛速。

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訓練目的 跑道訓練可不是開玩笑的。這不會是十次訓練中最簡單的那一回，不過，你一定沒問題的。
重點是要在短時間內優化你的配速，然後恢復，最後離開時，你的速度會比剛來時更快。

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運動計畫 先輕鬆跑 2 圈當作暖身。然後拉筋。奮力快跑 200 公尺，
接著是 200 公尺恢復跑或走。重複 6 次。最後輕鬆跑 2 圈當作收操。

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要訣 如果附近沒有跑道可以使用，找到一塊平坦空地進行以下練習：五分鐘輕鬆跑當作暖身。
伸展拉筋。接著是一分鐘的快速衝刺，最後花一分鐘來恢復。重複 6 次。然後再慢跑五分鐘收操。

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下次跑步：暢快自由跑 現在跟著我們重複一次：「我是個跑者。」
這次只有一件事要做，就是自由發揮，盡興地跑。

相關文章：跑出飛速 你已經體驗過速度的快感。現在該是進階到下個層次的時候了。
這裡提供幾個有助你持續提速的秘訣。

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