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READY SET GO：RUN 7 / 10

跑步計畫
READY SET GO
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RUN 7：
狂野奔馳 歡迎體驗跑步的野性。

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有時候你就是得讓內在靈魂的動物野性出來凶猛狂奔一番，
盡你所能地瘋狂、快跑、沒有束縛。我們現在說的，可是百分百的野獸模式。今天跑步的重點，是再加把勁，
將速度帶入你的練習。別擔心，
你一定會很喜歡的。

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訓練目的 之前你已經學過了，法特萊克訓練法就是在同一次跑步裡變換不同的速度。
和 Run 2 的訓練一樣，這次的訓練將會挑戰你如何在過程中自我調整，
讓你的身體學會駕馭不同的配速。

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運動計畫 奮力快跑 1 分鐘， 接著進行一分鐘的恢復跑 (輕鬆跑或是站在原地都可以，
專注在呼吸上，做任何讓你等一下能夠繼續發威的事)。重複 5 次。

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要訣 不要抗拒你的快，你可以更快的。當然在跑完後身體可能會有些感覺，但快跑是正常的，
而且這會讓你變得更強。放輕鬆，聆聽身體的訊息，狂野奔跑吧。

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下次跑步：里程大食怪 又一次來到長跑的練習。沒錯，
這星期你必須再多消化幾公里。這是一個里程碑。

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你現在可能會有些常見的跑步問題要釐清。

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