有時候你就是得讓內在靈魂的動物野性出來凶猛狂奔一番，

盡你所能地瘋狂、快跑、沒有束縛。我們現在說的，可是百分百的野獸模式。今天跑步的重點，是再加把勁，

將速度帶入你的練習。別擔心，

你一定會很喜歡的。