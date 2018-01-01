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READY SET GO：RUN 6 / 10

跑步計畫
READY SET GO
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RUN 6：
恢復任務 主要目標是給你的身體一個恢復的機會。

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跑完上坡之後，再回來跑平地真的很開心對吧？
很幸運，今天又是一次恢復跑。你會練習配速，
但主要目標是給你的身體一個恢復的機會。

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訓練目的 大部份的訓練都會是恢復跑， 因為這些簡單的戶外跑，
每一趟都在幫助你從上一場艱苦的跑步修復，
並且為了下一次的挑戰儲備精力。這趟訓練也會讓你熟悉用公里而非英哩來計算。

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運動計畫 將你的 Nike+ Running 應用程式設定為公里數，然後跑三公里。輕鬆開始你的第一公里，
然後每次都嘗試跑得比上一公里更快。

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要訣 在恢復跑中，稍微加把勁，以比前段更快的跑速結束。想要瞭解你的分段配速 (每一公里的分段速度)，
打開 Nike+ Running 應用程式後將手機側轉 90 度。

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下次跑步：狂野奔馳 有時候你就是得讓內在靈魂的動物野性出來凶猛狂奔一番，
盡你所能地瘋狂、快跑、沒有束縛。

相關文章：所有跑者都必須具備運動能力 你不只是個跑者。你是個運動員。看看善用恢復日的最好方式，
為何是給自己來場交叉訓練。

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這款終極跑步應用程式可追蹤路線、
距離、配速和時間。

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