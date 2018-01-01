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READY SET GO：跑步裝備精要

跑步計畫
READY SET GO
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跑步裝備
精要 是時候認識這些跑步裝備了。

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既然你已完成了幾次的跑步訓練，接下來我們就要討論到適當的裝備了。
我們要你更深入認識一些能夠提升運動表現的新技術，
這樣你就會更切身明白為何自己應該使用些跑步的裝備。 我們開始吧 是的， 我們是 Nike， 我們當然會先從鞋子談起。但你得相信我們，跑鞋絕對是
開始你的跑步旅程時，不可忽略的單品。

不要想著可以隨便套雙舊的訓練鞋去跑步， 也不要單就外型來挑選你的新跑鞋
(就算那雙限量版鞋款跟你的新腰包真的很搭)。

選擇符合你需要的鞋。去離你最近的 Nike 商店進行一場免費的跑步分析。你將會使用跑步機，
然後由 Nike 專家們分析你的步伐，以生物力學的角度找出最適合你的跑鞋。只要花幾分鐘，
你就可以找到最適合你的鞋款。 整體搭配 我們從最基本的開始吧。沒錯，我們很強調我們的創新技術，但這所有的新科技之所以重要，
是因為其中有些裝備可以幫助你跑得更好。它能讓你感覺更快、更舒適，而且更帥
(這會讓你跑得更有樂趣)。要搭配你的跑步裝備時，以下是一些你可以思考的事情： 別讓汗水阻礙你 鐵則一：不要穿著棉質 T 恤跑步。一旦你出汗，棉布纖維就會變重，而且不會乾，
很難保持乾爽。
專門針對跑步所打造的纖維 (像是 Dri-FIT)
所製成的衣服非常棒，因為它們輕盈、舒適，而且不會濕漉漉的。我們建議，
你的跑步衣櫥裡必需要有一兩件的 Dri-FIT 上衣。 下半身，大學問 大部份的跑者偏好穿著短褲和/或緊身褲跑步。這些緊身褲和短褲有各種不同的風格和功能，
其中短褲更是長短不一。緊身褲除了保暖，
也能避免腿部摩擦受傷，短褲則比較適合炎熱的天氣。你想穿什麼都行，
只要確保你下半身的衣著不要拖累你的速度就好。 穿雙好襪子 水泡最討厭了， 跑步襪能夠幫助你遠離惱人的水泡。它們吸溼排汗的功能比一般襪子更強，
並且在重點區域設有強化緩衝墊，提升舒適度，此外還有防止腫脹的壓力設計。無論是長、中、
短筒襪或是隱形襪都有得選，
就看你喜歡哪一種。 支撐女性的內在美 如果你是女性，那麼你的運動內衣就和你的跑鞋一樣重要。有 80% 的女性穿著尺寸和類型都不對的運動內衣 ─
請不要加入她們。真正能支持你的運動內衣，可以避免背部的傷害，
並且幫助你在極致舒適中跑得更好。利用 Nike Pro Bra 360 Fit 線上服務來找到適合你的款式。

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下篇文章：找出適合自己的姿勢 你已經歷了幾種不同的跑步訓練， 現在是時候要來思考
姿勢是如何影響你的跑步體驗了。

相關文章：跑步令人感覺超棒的原因 對啦，對健康的益處是很重要，但跑步之所以是最酷的休閒嗜好，
還有很多原因。

READY SET GO：10 種跑步計畫 跑步守則第一條就是跑。
聽起來夠簡單了吧？

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