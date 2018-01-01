既然你已完成了幾次的跑步訓練，接下來我們就要討論到適當的裝備了。

我們要你更深入認識一些能夠提升運動表現的新技術，

這樣你就會更切身明白為何自己應該使用些跑步的裝備。

我們開始吧

是的， 我們是 Nike， 我們當然會先從鞋子談起。但你得相信我們，跑鞋絕對是

開始你的跑步旅程時，不可忽略的單品。



不要想著可以隨便套雙舊的訓練鞋去跑步， 也不要單就外型來挑選你的新跑鞋

(就算那雙限量版鞋款跟你的新腰包真的很搭)。



選擇符合你需要的鞋。去離你最近的 Nike 商店進行一場免費的跑步分析。你將會使用跑步機，

然後由 Nike 專家們分析你的步伐，以生物力學的角度找出最適合你的跑鞋。只要花幾分鐘，

你就可以找到最適合你的鞋款。

整體搭配

我們從最基本的開始吧。沒錯，我們很強調我們的創新技術，但這所有的新科技之所以重要，

是因為其中有些裝備可以幫助你跑得更好。它能讓你感覺更快、更舒適，而且更帥

(這會讓你跑得更有樂趣)。要搭配你的跑步裝備時，以下是一些你可以思考的事情：

別讓汗水阻礙你

鐵則一：不要穿著棉質 T 恤跑步。一旦你出汗，棉布纖維就會變重，而且不會乾，

很難保持乾爽。

專門針對跑步所打造的纖維 (像是 Dri-FIT)

所製成的衣服非常棒，因為它們輕盈、舒適，而且不會濕漉漉的。我們建議，

你的跑步衣櫥裡必需要有一兩件的 Dri-FIT 上衣。

下半身，大學問

大部份的跑者偏好穿著短褲和/或緊身褲跑步。這些緊身褲和短褲有各種不同的風格和功能，

其中短褲更是長短不一。緊身褲除了保暖，

也能避免腿部摩擦受傷，短褲則比較適合炎熱的天氣。你想穿什麼都行，

只要確保你下半身的衣著不要拖累你的速度就好。

穿雙好襪子

水泡最討厭了， 跑步襪能夠幫助你遠離惱人的水泡。它們吸溼排汗的功能比一般襪子更強，

並且在重點區域設有強化緩衝墊，提升舒適度，此外還有防止腫脹的壓力設計。無論是長、中、

短筒襪或是隱形襪都有得選，

就看你喜歡哪一種。

支撐女性的內在美

如果你是女性，那麼你的運動內衣就和你的跑鞋一樣重要。有 80% 的女性穿著尺寸和類型都不對的運動內衣 ─

請不要加入她們。真正能支持你的運動內衣，可以避免背部的傷害，

並且幫助你在極致舒適中跑得更好。利用 Nike Pro Bra 360 Fit 線上服務來找到適合你的款式。