你已經歷了幾種不同的跑步訓練， 現在是時候要來思考

姿勢是如何影響你的跑步體驗了。

抬頭挺胸別緊繃

跑者的上半身很容易緊繃。保持抬頭，目光朝前 (但對地面上的物品保持警覺，

像是跑道上的樹根)，讓手臂自然擺動，

並且不要緊縮肩膀或是握緊拳頭。

放鬆才跑得快

讓你的臉、頸部和肩膀保持放鬆，

這會幫你避免耗費最後衝刺所需的能量。放鬆跑，才能跑得快。

但也不要太放鬆...

理想的步伐是持續而且有效率的。去找到對的平衡。

最重要的是，你不需要為了加速而改變你的姿勢

你的身體是獨一無二的， 所以你自然會有屬於你自己的姿勢。就接受它吧。雖然確實有些通則，

但你的姿勢會隨著你跑步的累積、力量的提升變得更有效率。