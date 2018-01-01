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READY SET GO：建立姿勢

跑步計畫
READY SET GO
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建立
姿勢 找出適合自己的姿勢。

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你已經歷了幾種不同的跑步訓練， 現在是時候要來思考
姿勢是如何影響你的跑步體驗了。 抬頭挺胸別緊繃 跑者的上半身很容易緊繃。保持抬頭，目光朝前 (但對地面上的物品保持警覺，
像是跑道上的樹根)，讓手臂自然擺動，
並且不要緊縮肩膀或是握緊拳頭。 放鬆才跑得快 讓你的臉、頸部和肩膀保持放鬆，
這會幫你避免耗費最後衝刺所需的能量。放鬆跑，才能跑得快。 但也不要太放鬆... 理想的步伐是持續而且有效率的。去找到對的平衡。 最重要的是，你不需要為了加速而改變你的姿勢 你的身體是獨一無二的， 所以你自然會有屬於你自己的姿勢。就接受它吧。雖然確實有些通則，
但你的姿勢會隨著你跑步的累積、力量的提升變得更有效率。

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下篇文章：跑出飛速 想必你已經體驗過速度的快感了，下一回我們準備要進階到下個層次。
這裡有些可以幫助你保持速度的祕訣。。

相關文章：跑步裝備精要 你可以更深入認識一些能夠提升運動表現的新技術，
這樣你就會更切身明白為何自己應該使用特定的跑步裝備。

READY SET GO：10 種跑步計畫 跑步守則第一條就是跑。
聽起來夠簡單了吧？

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