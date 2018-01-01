要訣 針對長跑需要更多動力？把你應用程式記錄上最遠的距離當作亦師亦友的假想敵，

而你必須要打倒他。我們知道這有點奇怪，但每個跑者都有競爭心，

善用這個部分的你將有助於進步。在超越對手最遠的記錄之前，

不要停下腳步，你將會跑出更好的自己。

