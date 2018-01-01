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READY SET GO：RUN 8 / 10

跑步計畫
READY SET GO
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RUN 8：
里程大食怪 又一次來到長跑的練習。

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這禮拜你要再多消化個幾公里囉。這是一個里程碑，
你將創造個人跑的最遠記錄。去達成目標吧！

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訓練目的 這是你的長跑， 目標是跑得遠，
而你的配速必須要讓你能夠跑得比以往任何一次都要遠。每多跨一步，
就是多強化一次你的耐力。

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運動計畫 在 Nike+ Running 應用程式裡找到你的最長距離記錄，然後打破它。無論你是多堅持了五分鐘或是多跑了八公里，
感覺應該都很不錯。重點不是速度，而是要超越你最好的自己。
把重點放在拉長距離，並在你需要時進行恢復。

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要訣 針對長跑需要更多動力？把你應用程式記錄上最遠的距離當作亦師亦友的假想敵，
而你必須要打倒他。我們知道這有點奇怪，但每個跑者都有競爭心，
善用這個部分的你將有助於進步。在超越對手最遠的記錄之前，
不要停下腳步，你將會跑出更好的自己。

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下次跑步：跑道霸主 你已經準備好要上跑道訓練了。那圈 400 公尺的橢圓形跑道，屬於真正的跑者。
而你，也是其中之一。

相關文章：找出適合自己的姿勢 你已經歷了幾種不同的跑步訓練， 現在是時候要來思考
姿勢是如何影響你的跑步體驗了。

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與全球的 Nike+ Run Club
社群並肩奔馳，
同心訓練。

這款終極跑步應用程式可追蹤路線、
距離、配速和時間。

透過 Nike 專業訓練員精心設計超過
100 種運動計畫，
有助於聰明練跑，
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