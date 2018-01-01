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READY SET GO：RUN 3 / 10

跑步計畫
READY SET GO
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RUN 3：
定速跑 跑得快不是唯一，這回我們要跑得聰明。

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這次的訓練重點是要找到適合自己的配速來跑完全程。
跑得快不是唯一，這回我們要跑得聰明。

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訓練目的 在辛苦的訓練日之間 (速度跑或是長跑)，放自己一天假來恢復是很重要的。不見得要休息，
你也可以選擇讓身體動態恢復，來場輕鬆的短距離路跑亦可。這套訓練會幫助你在恢復跑中
保持從容和穩定。

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運動計畫 先跑 8 分鐘，然後轉身沿原路跑回起點。後半段應該稍微快點，
但應控制在不會比前半段快超過一分鐘的速度。你的目標是保持放鬆，
在整個過程中維持舒適的配速。

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要訣 上回你跑得很快呢！恢復跑就是幫助你在速度跑後恢復的最佳利器。這回你的主要目標，
是要從頭到尾保持輕鬆，幫助你的雙腿恢復，以迎接下一場挑戰。

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下次跑步：路線攻略 長跑時間到了，無論是哪一種長跑。
一英哩或五英哩，挑戰都一樣。

相關文章：跑步裝備精要 你可以更深入認識一些能夠提升運動表現的新技術，
這樣你就會更切身明白為何自己應該使用特定的跑步裝備。

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