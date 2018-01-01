要訣 不要去想今天你跑得多遠或多快。跑得舒服自在比較重要，如果不舒服，

請放慢到舒服的配速。邁開步伐跑起來，就是勝利。

只要開跑就是贏家。你真的很棒。這小小的勝利，卻也是你大大的一步，為了慶祝，

我們來討論些其他很酷的事情吧…當然，主題僅限跑步。