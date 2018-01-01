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動身起跑
跑步守則第一條就是…跑！
聽起來夠簡單了吧？但是萬事起頭難，
所以讓我們克服這個障礙，現在就開始跑吧。證明自己的超強實力，先綁好鞋帶，跨出大門。
訓練目的
我們會以簡單的方式開始：起跑，然後回來。重點在於真正上路，
給身體和心志來場暖身，以全面準備好開始跑步。
運動計畫
在你開始前，將你的 Nike+ Running 應用程式設定為「基本跑步」，
先跑 5 分鐘，然後掉頭跑回來。真的，就這樣而已。
要訣
不要去想今天你跑得多遠或多快。跑得舒服自在比較重要，如果不舒服，
請放慢到舒服的配速。邁開步伐跑起來，就是勝利。
只要開跑就是贏家。你真的很棒。這小小的勝利，卻也是你大大的一步，為了慶祝，
我們來討論些其他很酷的事情吧…當然，主題僅限跑步。
下次跑步：節奏教主
把街頭想成是你個人的舞池。
現在動起來，找到你的律動，然後跟著客制化的歌曲清單跑，
嘗試不同的配速。
開始跑步
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對啦，對健康的益處是很重要，
但跑步之所以是最酷的休閒嗜好，還有很多原因，
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