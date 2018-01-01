已新增至購物車
已新增至願望清單
送禮送到所有人的心坎裡。
尺寸： 數量： x  
標準禮品卡寄送是免費的
小計
檢視購物車 () 結帳
檢視願望清單
購物車內沒有商品

READY SET GO：目標永無止盡

跑步計畫
READY SET GO
EVG_Header_NRC_v02_D01.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Feature_NoFinishLine_P1.jpg

目標
永無止盡 你向來都是跑者。你已成功證明這一點。

NikeDigital_RN_RSG_Feature_NoFinishLine_P2.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Feature_NoFinishLine_P3.jpg

恭喜！你辦到了。你已完成了 Ready, Set, Go 的旅程， 也許你本來不相信我們，但你現在已經成功證明給自己看了： 你真的生來就是個跑者。

經歷了這趟旅程，你已成功將自己鍛鍊成真正的跑者：

你學到了什麼是分段配速。你學到了什麼是恢復跑。你學到了什麼是交叉訓練。
你跑了很遠。你跑得很聰明。你跑得很快。

你證明了自己可以接受全新的挑戰。你證明了自己可以完成
所有精英跑者所做的訓練。你證明了你一直都俱備著所有的條件。跑步世界是你的了。

那麼接下來呢？接下來，你會繼續跑下去。跑步是一輩子的故事，而你正身處這個故事的第一章節。
這裡流傳著我們認為適用於所有跑步旅程的一句話。

NikeDigital_RN_RSG_RunHUB_P9.jpg
NikeDigital_RN_RSG_Feature_NoFinishLine_P3b.jpg

跑步是場冒險， 它能帶領你進入超乎想像的境地。

想要跑得更快嗎？想要跑得更遠嗎？想要參加比賽嗎？或是，想加入跑團嗎？交給我們。
去找到能讓你達成下個目標的所有工具吧。

看看 nike.com/nrc 的下一步是什麼。

NikeDigital_RN_RSG_Feature_NoFinishLine_P4.jpg

相關文章：所有跑者都必須具備運動能力 你不只是個跑者。你是個運動員。看看善用恢復日的最好方式，
為何是給自己來場交叉訓練。

NRC 訓練計畫 一切都從計畫開始。尋找適合你目標的訓練計畫。

NRC_MemberServicesFooter_DESKTOP_ENLU.jpg

與全球的 Nike+ Run Club
社群並肩奔馳，
同心訓練。

這款終極跑步應用程式可追蹤路線、
距離、配速和時間。

透過 Nike 專業訓練員精心設計超過
100 種運動計畫，
有助於聰明練跑，
精進訓練。

與我們並肩奔馳

NIKE+ RUNNING 應用程式

NIKE+ TRAINING CLUB

跑鞋

跑步服裝

跑步裝備

精選

Loading