恭喜！你辦到了。你已完成了 Ready, Set, Go 的旅程，

也許你本來不相信我們，但你現在已經成功證明給自己看了： 你真的生來就是個跑者。



經歷了這趟旅程，你已成功將自己鍛鍊成真正的跑者：



你學到了什麼是分段配速。你學到了什麼是恢復跑。你學到了什麼是交叉訓練。

你跑了很遠。你跑得很聰明。你跑得很快。



你證明了自己可以接受全新的挑戰。你證明了自己可以完成

所有精英跑者所做的訓練。你證明了你一直都俱備著所有的條件。跑步世界是你的了。



那麼接下來呢？接下來，你會繼續跑下去。跑步是一輩子的故事，而你正身處這個故事的第一章節。

這裡流傳著我們認為適用於所有跑步旅程的一句話。