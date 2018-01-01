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讓我們來一辨真偽。
你可能已經聽過不少關於跑步的奇怪傳聞，
且讓我們來一辨真偽。
認真的跑者只穿短版運動短褲
褲子短一些，干擾就少一些，但不代表你非得穿個汗衫和跑步短褲
才夠格當個跑者。迅速瀏覽一下 Nike.com 上面我們的跑步服裝，你就會發現無論是哪種類型的運動員，
對跑步這項運動都能夠輕鬆上手。
等紅綠燈時必須原地小跑步
殺手潛伏在角落，啊？有些人喜歡一直動不停止，這是個人偏好，
但跑到一半休息一下也沒什麼。而且你的數據也不會受到影響；Nike+ Running 應用程式會在你停下時停止計算，
你不必急著按暫停。
跑步會有找洗手間的麻煩
現實情況是：任何事都可能發生， 我們得試著有所準備。如果你準備出發長跑，計劃好路線，
讓你途中經過幾間可供使用的洗手間。如果你身在野外，別怕，
去和大自然合而為一吧。這是一項很粗獷豪邁的運動，不是嗎？
里程數是唯一重要的事
不要有一定要達成特定里程數的執念。數字不能反映訓練的品質。你的感受，以及你是否達成訓練的目的，
才是真正能用來衡量跑步品質的標準。
跑前必須滿載碳水化合物
站上起跑線前，攝取足夠的熱量 (並且睡飽) 確實是非常重要的，
但除非你是準備來場長距跑或是馬拉松，否則真的不需要狂嗑義大利麵。事實上，過量的碳水化合物
會在較短程的路跑時使你的速度變慢。
跑者都是孤獨的
確實，跑步是遠離世俗喧囂的絕佳方法， 但它其實是個社交的運動。只要加入跑團
或是參加比賽，你就會知道跑步社群是多麼地友善並且活力充沛。
跑者都是滿嘴術語的怪咖
(還有那個揮手是…有事嗎？)
跑步就如同所有運動一樣，會有一些專業術語。到我們的十個跑者必備術語去一探究竟吧。
跑者確實會因為某些一般人無法理解的事情而感到興奮 (「我跑完了五趟外加一次
節奏跑耶！喔耶！」) 但我們可是好意呢。跑者就是熱愛跑步呀，那是我們的次文化。現在你也可以開始分享你個人的訓練故事了，
而且下次你出門跑步時，大膽地揮手回應吧。
跑步好無聊
這根本稱不上是迷思， 而是藉口。來看看我們無所不包的
跑步酷在哪清單吧。
如果我跑得很開心，我一定不是一個真正的跑者
這應該算是所有誤解裡面最哀傷的一個了。有太多人誤以為跑步就必定面目猙獰，
以為所謂真正的跑者必然是沒來由地熱愛痛苦的特定族群。但是，跑步其實是很好玩的！只要你有個聰明的開始、
養成一套訓練模式、結交一些跑友、找到自己的律動，然後開始見證自己的進步，
你一定會愛上跑步的。
下篇文章：跑步裝備精要
你可以更深入認識一些能夠提升運動表現的新技術，
這樣你就會更切身明白為何自己應該使用特定的跑步裝備。
相關文章：將常見問題變成跑步知多少
跑步知多少 身為跑步的明日之星，
你現在可能會有些常見的跑步問題要釐清。
READY SET GO：10 種跑步計畫
跑步守則第一條就是跑。
聽起來夠簡單了吧？
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