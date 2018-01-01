要訣 維持簡單的路線設計。思考如何善用你將在這城市中遇見的街道、

小徑或是開放空間。既然是要用雙腳完成你的藝術品，別忘了把距離因素一併納入考量。

你的目標是要完成作品，但不要讓自己精疲力竭 (或是跑不到終點線)。配速要舒服自在，

與前次跑步相似。距離較長不代表速度要更快，或是難度更高，就只是距離較長而已。