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READY SET GO：RUN 4 / 10

跑步計畫
READY SET GO
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RUN 4：
路線攻略 你已經嘗試過各種距離和配速。
現在就是拉長距離的時候了，不管這對你來說是什麼意思。

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無論是一英哩或五英哩，挑戰都一樣。你很快就會發現
(假設你還沒發現的話！) 跑步主要是在於激勵你自己更努力、
跑更遠、跑更快。重點是，要跑得開心。

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訓練目的 這套訓練的目的是要讓你嘗試長跑，而不被距離給嚇跑。
保持正面思考，發揮創意去達標吧。

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運動計畫 跑步是門藝術， 而今天你就是藝術家。你的主要目標是要比以往任何一次都跑得更久 (或是更遠)。
利用 Nike+ Running 應用程式來為你設計一條獨特的路線，
將你的心思從里程數上抽離，將你第一次的長跑變成大師的作品分享給朋友們。

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要訣 維持簡單的路線設計。思考如何善用你將在這城市中遇見的街道、
小徑或是開放空間。既然是要用雙腳完成你的藝術品，別忘了把距離因素一併納入考量。
你的目標是要完成作品，但不要讓自己精疲力竭 (或是跑不到終點線)。配速要舒服自在，
與前次跑步相似。距離較長不代表速度要更快，或是難度更高，就只是距離較長而已。

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下次跑步：更上一層樓 你已完成一半了！除了你在這次跑步時必需征服的斜坡之外，
從這裡開始一切都會變得更簡單。

相關文章：將常見問題變成跑步知多少 跑步知多少 身為跑步的明日之星，
你現在可能會有些常見的跑步問題要釐清。

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與全球的 Nike+ Run Club
社群並肩奔馳，
同心訓練。

這款終極跑步應用程式可追蹤路線、
距離、配速和時間。

透過 Nike 專業訓練員精心設計超過
100 種運動計畫，
有助於聰明練跑，
精進訓練。

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