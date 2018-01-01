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READY SET GO：跑者術語

跑步計畫
READY SET GO
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跑者
術語 行家跑者說行話。

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說行話才能讓你變成跑步行家。
以下是你應該知道的 10 個跑者術語。 1 – 速度跑 速度跑是指以高速跑完幾趟短程， 並且可以選擇維持或是
變換跑的距離、配速和
恢復量。間歇跑是讓你的最佳配速再提升的最好方法。最好是能夠在跑道上進行這項訓練，
不過差不多任何地點也都行， 例如在跑步時把轉角、紅綠燈或是路樹當作間歇區段的標記。 2 – 耐力跑 所謂耐力跑，就是以你自在的配速完成的長距離跑步。這在你的訓練中是很重要的一環，因為它能幫助
跑者的身心適應越來越長的距離。請以漸進跑的方式來進行 (參考
「漸進跑」的定義)。 3 – 恢復跑 恢復跑是以較慢的配速開始，然後以較快的配速結束， 能夠提升精力，
並且讓身體能夠適應跑步的壓力。恢復跑和刻苦訓練
同樣重要。 4 – 漸進跑 漸進跑是你在高強度訓練之間的日子，所進行的跑步。漸進跑應該不辛苦，
但是應該採用漸進的方式進行 (請見漸進跑說明)。只要你不是在做速度或是爆發力相關的訓練，
都應該採取漸進跑的方法。 5 – 法特萊克健身跑 原文是「速度遊戲」的瑞典語。這套訓練聚焦在速度與爆發力，
在跑步時持續變換距離和配速。一個法特萊克健身跑 的範例，可能先是一分鐘輕鬆跑，
接著是一分鐘快跑，然後重複這樣交替，持續數分鐘或數公里，或是跑步時在
每個轉角都變換一次。 6 – 節奏跑 這種配速會訓練身體能夠在不適中保持自在，是在特定距離內盡可能維持
快且穩定的配速。 7 – 輕快跑 極短的快速跑，在不耗盡體力的情況下提升你的整體速度。除了衝刺跑，
也包含輕鬆的快跑。在每趟練習中間花點時間恢復。在你跑完後進行這個訓練，
初期兩到三次，然後循序漸進。 8 – 內旋過度 在腳跟觸地、靠姆趾力量離地時，
腳掌過度朝內側倒。 9 – PR 或 PB 個人記錄或是個人最佳記錄，針對任一距離個人跑出的最短時間。 10 – 配速 跑者所說的配速，指的是跑完一公里所需的時間。舉例來說，
七分鐘配速就是每公里以七分鐘完跑的速度。

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下篇文章：目標沒有終點線 跑者就是會跑。看看目標如何協助你向前，
朋友如何激勵你前進。

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但跑步之所以是最酷的休閒嗜好，還有很多原因，

READY SET GO：10 種跑步計畫 跑步守則第一條就是跑。
聽起來夠簡單了吧？

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