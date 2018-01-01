好消息是，從這裡開始我們就要往下坡了。不過說到坡…

準備好要爬坡囉。為什麼呢？我們不會跟你說是因為有趣才要爬坡的。要爬坡，

是因為這很重要。激勵自己跑到最高的高度，

然後為你這一路的辛苦好好慶祝。