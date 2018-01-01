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READY SET GO：RUN 5 / 10

跑步計畫
READY SET GO
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RUN 5：
更上一層樓 你的十次跑步訓練挑戰已經過了一半， 做得好！

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好消息是，從這裡開始我們就要往下坡了。不過說到坡…
準備好要爬坡囉。為什麼呢？我們不會跟你說是因為有趣才要爬坡的。要爬坡，
是因為這很重要。激勵自己跑到最高的高度，
然後為你這一路的辛苦好好慶祝。

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訓練目的 簡單說，將爬坡或是任何一種坡度上升的練習放到你的訓練中，
無庸置疑會讓你成為更強的跑者。這不僅會挑戰你的心血管系統，還會強化你的臀大肌，
提升你的跑步效率。

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運動計畫 選擇一個適中的山坡/階梯/坡度，用最快的速度跑上去後，
再往下慢跑回來當作恢復。重複 4 次。試著找到一個至少三十秒長的拉筋動作。雖然沒這規定，
但絕對鼓勵你在每趟爬坡後來次勝利的歡呼 (或是跟你的夥伴擊掌)。

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要訣 跑上坡時，身體不要過度前傾。微微前傾，
下巴稍微超過胸口就夠了。用較短的步伐，讓你的股四頭肌不要承受太多壓力，
同時保持輕快的節奏，並用手臂來創造動能。下坡時，專注在穩定呼吸，
降低你的心跳率。

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下次跑步：恢復任務 練習配速，
但主要目標是給身體一個恢復的機會。

相關文章：找出適合自己的姿勢 你已經歷了幾種不同的跑步訓練， 現在是時候要來思考
姿勢是如何影響你的跑步體驗了。

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