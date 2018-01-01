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READY SET GO：找出疾速

跑步計畫
READY SET GO
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找出
疾速 跑出飛速。

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想必你已經體驗過速度的快感了，下一回我們準備要進階到下個層次。
這裡有些可以幫助你越跑越快的祕訣。 找到你的配速 跑步要善用不同的技巧。在訓練速度時，
你應該把自己逼到不是太舒服的地步； 在其他的跑步訓練時，
你在大多數的時間應該都要有餘力能開口說話 (還有呼吸！) 才行。找到對的配速不容易，
但這能幫助你持久。 結束時的速度必須比開始時更快 練習分段配速，也就是後半段必須跑得比前半段更快。
要做到這點，可能必須花些時間認識你的身體，
但是最後起飛衝刺的感覺真的太棒了。 和自己賽跑 不要跟別人比較。每次跑步的目標，都是在結束時，
比你開始時要來得更好。重點是要如何能夠成為更好的自己，
這樣你就能找到你的疾速。 為你的下一次速度跑作準備 想著你最喜愛的跑步明星。想像自己就是那個人， 接著再想像一下，
身為田徑明星的你正在賽跑、 正在參加奧運比賽。選手站上最高殿堂的感受，
就是你在衝刺跑時的感受。你和自己崇拜的選手唯一的差別
就是時鐘上的時間。你們都是菁英。

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下篇文章：所有跑者都必須具備運動能力 你不只是個跑者。你是個運動員。看看善用恢復日的最好方式，
為何是給自己來場交叉訓練。

相關文章：找出適合自己的姿勢 你已經歷了幾種不同的跑步訓練， 現在是時候要來思考
姿勢是如何影響你的跑步體驗了。

READY SET GO：10 種跑步計畫 跑步守則第一條就是跑。
聽起來夠簡單了吧？

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