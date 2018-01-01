想必你已經體驗過速度的快感了，下一回我們準備要進階到下個層次。

這裡有些可以幫助你越跑越快的祕訣。

找到你的配速

跑步要善用不同的技巧。在訓練速度時，

你應該把自己逼到不是太舒服的地步； 在其他的跑步訓練時，

你在大多數的時間應該都要有餘力能開口說話 (還有呼吸！) 才行。找到對的配速不容易，

但這能幫助你持久。

結束時的速度必須比開始時更快

練習分段配速，也就是後半段必須跑得比前半段更快。

要做到這點，可能必須花些時間認識你的身體，

但是最後起飛衝刺的感覺真的太棒了。

和自己賽跑

不要跟別人比較。每次跑步的目標，都是在結束時，

比你開始時要來得更好。重點是要如何能夠成為更好的自己，

這樣你就能找到你的疾速。

為你的下一次速度跑作準備

想著你最喜愛的跑步明星。想像自己就是那個人， 接著再想像一下，

身為田徑明星的你正在賽跑、 正在參加奧運比賽。選手站上最高殿堂的感受，

就是你在衝刺跑時的感受。你和自己崇拜的選手唯一的差別

就是時鐘上的時間。你們都是菁英。