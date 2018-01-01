運動計畫 今天是自由跑。自行打造你的冒險 ─ 選一條你一直想跑但還沒嘗試的路線、

找一個速度比你快的朋友 (或是已經被你超越的也行) 一起跑，或是單純就戴上耳機，

聽著你最喜歡的音樂跑個幾公里。你才是跑者，不是別人，所以自己選吧。

