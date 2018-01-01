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READY SET GO：RUN 10 / 10

跑步計畫
READY SET GO
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RUN 10：
暢快自由跑 轉眼間你已經來到這裡，即將完成訓練了。

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我們早就跟你說十回的訓練不會那麼困難的，沒騙你吧？只要有動力和支持，
還有，嗯，對，努力，就一定做得到。現在跟著我們重複一次：「我是個跑者。」
這次只有一件事要做，就是自由發揮，盡興地跑。繫好鞋帶，跑出你的風格吧。

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訓練目的 今天你說了算。隨便你想在哪跑、什麼時候跑、跟誰跑。不管你怎麼做，
記得你在跑完後會更強、更健康、更有力量。

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運動計畫 今天是自由跑。自行打造你的冒險 ─ 選一條你一直想跑但還沒嘗試的路線、
找一個速度比你快的朋友 (或是已經被你超越的也行) 一起跑，或是單純就戴上耳機，
聽著你最喜歡的音樂跑個幾公里。你才是跑者，不是別人，所以自己選吧。

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要訣 跑者就是會跑。這一切都只是旅程的開端，一場只有數不清的起跑線，但沒有終點線的跑步旅程。
設定目標會激勵你前進，而跑友們會讓你持續充滿動力。

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目標永無止盡 跑者就是會跑。看看目標如何協助你向前，
朋友如何激勵你前進。

相關文章：跑者術語 行家說行話。說行話才能讓你
變成跑步行家。

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